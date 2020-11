Ximo Puig i Mónica Oltra es reuniran la setmana vinent per a resoldre les diferències en el si del Govern valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta, Mónica Oltra, es reuniran la setmana vinent després d'un mes de desacords en el si del Consell. La també portaveu del Consell ha expressat durant la roda de premsa posterior al ple que "confia" a mantindre "una trobada bilateral" amb Puig la setmana vinent, una idea que confirmen tots dos equips.

La trobada es produirà un mes després que des de l'equip de vicepresidència començara a traslladar-se cert malestar amb la manera de gestionar del president de la Generalitat, un malestar que Compromís arrossega des de fa mesos i que ja ha comunicat en anteriors reunions de seguiment de l'Acord del Botànic. Per a l'equip d'Oltra, el també dirigent del PSPV ha acaparat les decisions durant la pandèmia, una visió que comparteixen altres dirigents com Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparència i coordinadora d'Esquerra Unida.

Aqueixa mateixa setmana, el dimecres dia 2, s'ha convocat la reunió de seguiment del Pacte del Botànic en la seu de Compromís, una trobada prevista per a finals d'any i que els últims desacords han acabat de concretar. L'ordre del dia inclou una "valoració del desenvolupament dels acords de l'anterior reunió", l'"anàlisi de la situació política i temes pendents" i temes diversos.

En la roda de premsa d'aquest divendres, la vicepresidenta, preguntada per si se sent còmoda com a portaveu d'un Govern amb discrepàncies, ha expressat en al·lusió tant a ella com al president: "Ens trobem còmodes en la mateixa mesura". "És important incidir en què diferència no és divisió, no és fallida, és tindre diferents mirades que es posen al servei d'un projecte comú, l'important és el projecte i és el que ens fa sentir còmodes", ha assenyalat.

En aquest mes de tensió, el president Puig ha evitat fer públicament cap comentari sobre els desacords i ha reiterat que el seu equip se centra en la gestió de la pandèmia i l'emergència sanitària. "Tot es pot millorar", ha expressat en diverses ocasions, preguntat per la fórmula de cogobernança de l'Executiu autonòmic.