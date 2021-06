Ximo Puig proposa declarar 2022 ‘Any Europeu de l'Estat del Benestar’ per “impulsar el debat i el diàleg" entre la ciutadania

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha traslladat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, la proposta de declarar 2022 com a ‘Any Europeu de l'Estat del Benestar’. Així ho ha anunciat durant la seua intervenció en la presentació del llibre ‘Luis Vives’ del filòsof, historiador d'idees polítiques i catedràtic de la Universidad Complutense, José Luis Villacañas.

El cap del Consell ha remés la seua proposta per carta, en la qual explica que el suggeriment constitueix una manera de “reivindicació política” de l'Europa del present i del futur, considerada com “una gran família que no és indiferent a les dificultats alienes”.

En la seua missiva destaca la necessitat de “aprofundir en el model social europeu i en el seu estat del benestar”, en aquesta “dècada decisiva que ara iniciem”, i davant les “transformacions i oportunitats” que ofereixen els fons del programa Next Generation EU, assegurant que el “futur europeu passa per una defensa orgullosa del nostre estat del benestar”.

Així mateix, indica que la declaració de l´‘Any Europeu de l'Estat del Benestar’ contribuirà a “impulsar el debat i el diàleg per sensibilitzar l'opinió pública sobre qüestions transversals i fonamentals per a la ciutadania europea”.

De la mateixa manera, valora la importància del model social europeu de l'estat del benestar durant la pandèmia, que ha permés “salvar milers de vides gràcies a la sanitat pública”, així com “assistir als més afectats” per les greus conseqüències econòmiques “gràcies a l'històric paquet d'ajudes de la Comissió”.

En l'escrit també assegura que sense estat del benestar europeu “s'haguera lamentat un major número de morts i una major desigualtat”, i mostra la seua coincidència amb la mateixa presidenta de la Comissió Europea en assegurar que la pandèmia “ha demostrat la necessitat de serveis públics vigorosos i eficients per protegir la ciutadania i fomentar la igualtat d'oportunitats”.

Durant l'acte de presentació del llibre sobre Lluís Vives, el president s'ha referit a l'humanista valencià com el “precursor de l'estat del benestar”, i un “gran defensor de l'europeïsme i del pacifisme”, per la qual cosa ha reivindicat la seua figura i ha assenyalat la necessitat de “seguir el camí” del pioner en la defensa de la protecció social pública.

Per això, el cap del Consell ha explicat que, juntament amb la carta dirigida a la presidenta de la Comissió Europea, li ha remés un exemplar del llibre sobre Vives, de José Luis Villacañas, amb la petició de defensar “el fet diferencial europeu que constitueix el nostre model social”.

En el transcurs de l'acte, Puig ha realitzat un paral·lelisme entre l'Europa de Vives i l'actual, destacant l´“incertesa de viure entre crisi, migracions i pandèmies”, així com el “terratrémol en les estructures socials i polítiques”, o “l'angoixa de patir la polarització extrema”, i ha fet referència al paper que exerceixen en aquest context les institucions polítiques.

Finalment, el president ha destacat la visió europeista de Vives, que va defensar “el pacifisme i la concòrdia entre els pobles”, assegurant que “la divisió és el taló d'Aquil·les europeu davant els desafiaments”, i ha reivindicat la defensa de les idees “sense querella” per la qual advocava l'humanista valencià, “màxima que la Comunitat Valenciana ha honrat en aquest any tan difícil, aparcant les diferències, i buscant l'entesa més enllà dels interessos particulars”, ha conclòs.

Document

Carta a la presidenta de la Comissió Europea

Na Ursula von der Leyen

Presidenta de la Comissió Europea

València, 1 de juny de 2021

Benvolguda presidenta:

Li escric, com a president de la Comunitat Valenciana, per a proposar-li que en 2022 se celebre l'Any Europeu de l'Estat del Benestar.

El meu suggeriment a la Comissió es recolza en tres raons: històriques, presents i de futur.

Fa ara 500 anys, el filòsof valencià Joan Lluís Vives (en llatí, Ioannes Lodovicus Vives) es va convertir en un dels més destacats humanistes europeus del Renaixement juntament amb Erasme de Rotterdam.

A part d'un gran defensor de l'europeïsme i del pacifisme (com demostra la seua emblemàtica carta de 1522 al papa Adriano VI sobre les pertorbacions d'Europa), Lluís Vives es va caracteritzar en els anys vint del segle XVI per un fet transcendental: la defensa de la solidaritat pública amb els més necessitats.

Una frase seua resumeix la seua visió: “Ha de ser afany particular dels qui governen cuidar, i posar tota la seua obstinació, que uns servisquen d'auxili als altres, que ningú siga oprimit, ningú injuriat, ningú reba mal injust, i que el més feble siga assistit pel més poderós”.

Amb el seu famós llibre titulat Socors dels pobres, Lluís Vives va ser un precursor de l'Estat del Benestar, un llegat de valor incalculable que caracteritza –en el present– l'essència mateixa de la Unió Europea.

Com vosté mateixa ha manifestat en alguna ocasió, aquesta dura pandèmia ens ha deixat una lliçó: necessitem serveis públics vigorosos i eficients per a protegir la ciutadania i fomentar la igualtat d'oportunitats.

El model social europeu de l'Estat del Benestar ha salvat milers de vides gràcies a la sanitat pública. També ha assistit els més afectats per les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia gràcies a l'històric paquet d'ajudes de la Comissió. És irrefutable: sense Estat del Benestar europeu, hui tindríem més morts i major desigualtat.

La declaració d'Any Europeu té per objecte impulsar el debat i el diàleg per a sensibilitzar a l'opinió pública sobre qüestions transversals i fonamentals per a la ciutadania europea.

Per aqueixa raó, considere que la declaració d'un “Any Europeu de l'Estat del Benestar” en 2022 pot servir d'inspiració i de reivindicació política del que Europa és i vol continuar sent: una gran família que no és indiferent a les dificultats alienes.

En aquesta dècada decisiva que ara iniciem, i davant les transformacions i oportunitats que ens obrin els fons del programa Next Generation EU, hem de seguir el camí iniciat fa ara just 500 anys per Lluís Vives, un humanista valencià que des d'Espanya, França o Bèlgica va ser pioner en la defensa de la protecció social pública. Hem d'aprofundir en el model social europeu i en el seu Estat del Benestar.

Com vosté va afirmar en el seu brillant discurs sobre l'estat de la Unió del passat mes de setembre, “el futur serà el que d'ell fem. I Europa serà el que vulguem que siga”. Compartim aqueixa mirada de confiança en el futur i en les nostres capacitats. I considere que el futur europeu, sens dubte, passa per una defensa orgullosa del nostre Estat del Benestar.

Moltes gràcies pel seu intens i encertat treball en aquest any tan difícil.

Reba un cordial i afectuosa salutació.

Ximo Puig

President de la Generalitat Valenciana

(Comunitat Valenciana, Spain)