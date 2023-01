Sandra Gómez: “El Valencia CF pretende validar el proyecto de estadio que presentaron en verano y no lo vamos a aceptar”

“No se puede decir que estamos encaminados a alcanzar un acuerdo cuando hay un problema de filosofía. Ellos con este convenio lo que pretenden es que les digamos que el proyecto que nos presentaron este verano es correcto y bajo ningún concepto lo vamos a aceptar. Un convenio consiste en establecer un marco de obligaciones y de derechos, jamás puede validar y dar por bueno un proyecto concreto, por lo que hay un problema de filosofía que de momento nos sitúa muy lejos”.

La vicealcaldesa socialista y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, se ha manifestado así de contundente en declaraciones a elDiario.es tras analizar en profundidad la propuesta de convenio entregada el pasado viernes 27 de enero por la presidenta del Valencia CF, Lay Hoon, en la reunión mantenida en el Ayuntamiento en la que también estuvieron el alcalde, Joan Ribó, el vicealcalde, Sergi Campillo, y la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud.

Gómez ha evidenciado que, a pesar de que el club acabó acatando las condiciones urbanísticas impuestas desde el Ayuntamiento, en lo que a las características del nuevo estadio se refiere no ha habido avance alguno puesto que el club se ha limitado a replicar el contenido del último proyecto que presentaron al Ayuntamiento, es decir, un aforo de 66.000 espectadores ampliable a 70.000, un parking de 200 plazas y unas condiciones de uso compartido que para nada se ajustan a las pretensiones municipales.

La también candidata del PSPV a la alcaldía ha querido en primer lugar poner en valor el acatamiento por parte del Valencia CF de las fichas urbanísticas, cuyo expediente de aprobación, afirma, ya se ha iniciado: “Todas las personas o entidades que durante estos años han luchado para proteger el patrimonio del club ganaron con el acuerdo del pasado viernes. Finalmente el Ayuntamiento y el área de Urbanismo impusimos nuestras condiciones, que yo venía defendiendo desde hace cuatro años. Las fichas urbanísticas que el máximo accionista acata suponen que no se podrán utilizar los recursos de los terrenos tanto del viejo como del nuevo estadio si no se destinan al polideportivo y a acabar las obras del coliseo de Corts Valencianes, algo que ni siquiera quedaba reflejado en la actuación territorial estratégica (ATE)”.

Gómez ha revelado que hasta última hora los responsables del Valencia CF trataron de vincular la venta del suelo terciario de la avenida de Aragón a la obtención de la licencia de obras, algo que se denegó para evitar que las obras pudieran volver a quedar paradas. Con el acuerdo alcanzado, solo podrán comercializar ese suelo (29.000 metros cuadrados) una vez finalizado el nuevo estadio cumpliendo las condiciones establecidas.

Una vez superado este primer escollo, el debate se centra ahora en las características que deberá cumplir el nuevo estadio. Al respecto, la concejala socialista ha insistido en que “no es correcto ni se ajusta a la forma de proceder del Ayuntamiento de València que Meriton pretenda que les demos el visto bueno al proyecto que presentaron en julio, al menos no con mi firma, puesto que para empezar era casi 15 millones de euros más barato que el anterior que presentaron”.

En este sentido, Gómez se mantiene firme en que el estadio debe “reproducir exactamente las mismas condiciones de la ATE y no entrar en validar el proyecto que presentaron en julio”, es decir, un aforo de inicio de 70.000 espectadores.

En cuanto a las condiciones que impone el club para ceder el uso del estadio al Ayuntamiento, “existe bastante discrepancia”. Gómez recuerda que “la operación del estadio, que es un empastre y un pufo que viene del PP y que nosotros arrastramos e intentamos solucionar, cuenta con apoyo municipal en su financiación, a diferencia de otros recintos como el Arena”. Así, ha afirmado que quieren “ayudar al Valencia CF a acabar el estadio, pero no se pueden admitir reglas sobre cómo la ciudad puede usar el estadio, avisando con dos años de antelación y corriendo el Ayuntamiento con todos los gastos, en un tono de cierta imposición que no comparto”.

En este punto, vuelve a referirse a lo que establecía la ATE, según la cual, la ciudad podía usar el estadio “para cualquier evento que pudiera suscitar interés para la ciudad y que no interfiriera en las competiciones del Valencia CF, más allá que luego se negocien las condiciones de esa cesión”.

Sobre el aparcamiento, niega que un gran aparcamiento en el subsuelo pueda suponer problemas de seguridad, poniendo como ejemplo “cualquier gran centro comercial” y fija como objetivo los requisitos que establece la Federación Española de Fútbol para albergar hasta una semifinal de una gran competición, esto es 790 plazas para autobuses y 1.100 para coches, lejos de las 195 plazas exclusivas para jugadores y VIPS que incluyó el club en su último proyecto.

Otro de los aspectos en los que discrepa con la propuesta del club es que no contempla el pago del IVA del polideportivo. El Valencia CF se compromete a abonar 8,1 millones, pero no los 1,6 millones de IVA: “Seamos serios, esto es la administración pública y el IVA se paga como cualquier persona honrada y honesta. Es algo injustificable”.

Gómez ha asegurado que desde el viernes pasado no han vuelto a hablar con los responsables del Valencia CF y que contestarán al club en los próximos días a su propuesta. Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, vistas las distancias existentes entre las partes, ha explicado que “esto es un espacio de diálogo” y que no se muestra “ni pesimista ni optimista”. La vicealcaldesa no perdió la ocasión para lanzar algún dardo a sus socios de Compromís: “Los políticos que hablan de optimismo creo que deberían aprender y ser prudentes cuando hablamos de Meriton. He visto al alcalde anunciar hasta dos fechas de inicio de obras y creo que es un error. Cumplirán cuando empiecen las obras”.

Venta del club y ejecución subsidiaria

Uno de los aspectos que se ha cuestionado desde diferentes plataformas es la legalidad del documento al considerar que no se trataría de un convenio, sino de un contrato. Gómez rechaza este supuesto: “Es un convenio urbanístico y se hace continuamente en diferentes ámbitos que regulan una serie de derechos a cambio de cumplir con una serie de obligaciones. Ha caducado un documento y se vuelve a establecer otro marco”.

La vicealcaldesa cree además que no hay “una relación entre el tema del estadio y el tema de una posible venta del club, casi que todo lo contrario, pero en todo caso son temas en los que no voy a entrar”.

Sobre la posibilidad de que las autoridades políticas intervengan para forzar la venta de la mayoría accionarial de Peter Lim, la vicealcaldesa se limitó a comentar que “cada uno en esta historia se ha retratado en estos años” y recordó las “campañas de desprestigio” que ha habido contra su persona de determinados medios y de algunos responsables políticos, entre los que cita al presidente de las Corts, Enric Morera, al subsecretario de la Conselleria de Economía, Natxo Costa, y a la propia presidenta del Valencia CF, Lay Hoon.

Por otra parte, Gómez no contempla por el momento la posibilidad del cambio de promotor para finalizar el estadio si no hay acuerdo con Meriton a través de la ejecución subsidiaria que permitiría al Ayuntamiento ejecutar la obra y luego cobrársela al club: “Sí que se llegó a valorar, pero es un tema muy complejo que retrasaría muchísimo los plazos”.

Por último, ve casi imposible la opción de seguir en el actual Mestalla, puesto que el Valencia CF “se encontraría con dos terrenos de uso deportivo (avenida de Aragón y Corts Valencianes) y un estadio a medio construir”. Preguntada si sería posible recalificar a residencial el suelo del nuevo estadio, descarta esta opción y además afirma que el club no la ha puesto sobre la mesa: “Sería un nuevo pelotazo urbanístico”.