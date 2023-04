Tinnitus o acúfenos: ¿se puede curar con medicamentos o cirugía?

Más de 740 millones de personas sufren de tinnitus o acúfenos, según una revisión del Instituto Mario Negri de Milán publicada en 2022 en la revista JAMA Neurology.

Se trata de dos denominaciones científicas que a la mayoría no les sonarán de nada. No obstante, si decimos que se trata de unos pitidos constantes en los oídos que no tienen relación con una causa exterior. Es decir, que se originan en la cabeza o el oído, todos los podremos identificar perfectamente.

Incluso muchos los habremos sufrido alguna vez o puede que muchas y de forma constante. De hecho, la misma revisión citada arriba matiza que, de estos 740 millones afectados, unos 120 (aproximadamente el 2%), lo sufren de una manera severa, constante e incapacitan para su vida.

Así pues, el zumbido en los oídos no debe tomarse como cosa de broma. Otra cuestión es que sea fácil identificar la causa que lo provoca, porque no lo es. La causalidad es múltiple y muy variada, pudiendo contemplar traumatismos en el oído por un ruido muy fuerte pero también alergias, estrés o cambios neurológicos.

Por otro lado, aunque hay una paridad de afecciones entre ambos sexos, la revisión puso de relieve que es un problema cuya prevalencia y severidad va en aumento con la edad. Por otro lado, en América Latina la prevalencia es cinco puntos mayor (21%) que en Europa, Asia, Oceanía y América del Norte (14-16%), y en Africa es diez puntos menor (10%).

Causas de los acúfenos

Como ya se ha dicho, los acúfenos o tinnitus pueden tener múltiples causas. Según la página de la Mayo Foundation for Medical Research and Education, “una causa frecuente del tinnitus es el daño de las células del oído interno, donde los diminutos y delicados pelos (cilios) del oído interno se mueven según la presión de las ondas sonoras”.

Esto provoca que las células del oído emitan una señal eléctrica por medio de un nervio del oído (nervio auditivo) hasta alcanzar el cerebro. El cerebro interpreta estas señales como sonidos.

“Si los cilios auditivos del oído interno se doblan o se quiebran, pueden provocar la 'fuga' de impulsos eléctricos al cerebro sin motivo, lo que causa el tinnitus”, explica la citada fundación.

Esta causa lesiva podría estar relacionada con la exposición continuada a un ruido fuerte como el de la maquinaria pesada o música muy alta, etc. Algunos obreros de industrias padecen tinnitus, al igual que sucede con músicos de rock duro veteranos.

De hecho, los expertos relacionan el uso de auriculares con la propensión a padecer el trastorno. Pero lo cierto es que no hay literatura científica que confirme este extremo completamente.

Existen otras causas que pueden provocar tinnitus y que se vinculan más con la vibración de los tejidos próximos al oído. O bien con problemas de recepción de señales neurológicas equivocadas por parte del cerebro, así como por la ingesta de determinados medicamentos relacionados con la quinina o por estrés psicológico.

También el llamado síndrome de Ménière -enfermedad inflamatoria del oído- tiene como uno de sus síntomas el tinnitus. Finalmente, cabe añadir a las causas la edad, algunas malformaciones hereditarias de los huesecillos del oído, lesiones o golpes en la cabeza que afecten a los nervios que rodean al oído.

Ciertos tumores benignos del cuello y otras causas menos frecuentes pueden tener como síntoma el tinnitus. Una investigación en 2015 determinó, por otro lado, que varias partes del cerebro, y no solo la zona en que se produce la afectación, intervienen en el fenómeno del tinnitus.

Finalmente, un nuevo estudio estadístico del Instituto Negri de Milán en 2023 ha mostrado que la ingesta moderada a alta de café y mantequilla, o aves de corral, jamón curado y legumbres, tiene un efecto inversamente proporcional al inicio del tinnitus.

Es decir, las personas que presentan estos alimentos en la dieta tienen menos incidencia que los que no los comen nunca o casi nunca. O, al menos, la frecuencia y severidad con que los sufren es menor.

¿Tiene cura?

Conviene no ser optimista respecto a las soluciones, ya que al ser un trastorno de orígenes tan variados y complejos sobre el cual se sigue investigando, es difícil fijar exactamente un remedio para el tinnitus.

En internet existen muchos falso remedios que en realidad no son más que fraudes. En cuanto al ámbito farmacéutico, se ha intentado crear medicamentos que respondan eficazmente, pero por el momento sin éxito.

Un equipo de la Universidad de Arizona concluía en 2019 en un estudio con ratones que la inflamación de una región del cerebro encargada de procesar el sonido puede provocar el tinnitus y reducir esa inflamación podría ofrecer opciones de tratamiento. Pero de momento no se dado el paso en humanos.

Por otro lado, en los casos que se atribuye el tinnitus a lesiones auditivas o bien neurológicas por traumatismos, solo se pueden aplicar terapias paliativas a base de música suave, que induzcan también a la relajación, ya que los acúfenos pueden causar una gran ansiedad, e incluso depresión, en las personas que lo padecen.

En ocasiones este remedio no funciona y la persona tiene que acostumbrarse a vivir con este zumbido, autoeducándose para dejar de prestarle atención. Se relatan casos de personas que con una terapia dejan el zumbido en segundo término y así lo van superando.

Incluso pueden ser válidas técnicas de relajación, sobre todo en el caso de tinnitus por estrés. En determinados casos de infecciones auditivas puede ser útil el uso de antiinflamatorios pero, cuando el ruido es constante, se desaconseja por peligro de abuso y por su poca eficacia.

En resumen, aunque a veces el tinnitus permanente desaparece por sí solo, carece de cura en el sentido estricto de la palabra, tal como explica la doctora Teresa Heinzmann, catedrática de otorrinolaringología en la Universidad de Navarra. Por tanto, quien lo sufre debe tratar de vivir con el zumbido de la mejor manera posible, pudiendo someterse a una terapia de habituación o TRT.

Por desgracia, toda la retahíla de pastillas y aparatos auditivos que se venden por internet no tienen ningún efecto, con la excepción de los casos en que el tinnitus sea causado por pérdida de audición. En tal caso un potenciador auditivo sí puede paliarlo al restablecer el nivel auditivo.

