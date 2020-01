Un grupo de mujeres canta 'Un violador en tu camino' en inglés frente al edificio donde se estaba juzgando a Weinstein

Un centenar de mujeres se han congregado frente al juzgado de Nueva York donde se celebra el quinto día del juicio por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein para interpretar 'Un violador en tu camino', el himno feminista creado por el colectivo chileno Las Tesis.

Vestidas de negro, con los ojos vendados y complementos de color rojo, las mujeres, de colectivos feministas y latinos, han escenificado la coreografía y han gritado en inglés y español "el violador eras tú", señalando hacia el edificio de la corte suprema estatal donde Weinstein asiste al proceso de selección del jurado.

Dozens of women just staged a protest using a Chilean anti-rape anthem outside of the courthouse where Harvey Weinstein is being tried: “The rapist is you.” pic.twitter.com/jiVZhRf6hV

La protesta, que se escuchó desde la sala donde se celebraba el juicio situada en el piso 15, se ha desplazado posteriormente hasta Central Park, donde las feministas han escenificado de nuevo la protesta frente la neoyorquina Torre Trump.

“There’s a rapist in our path!”



Inspired by the feminist Chilean group #LASTESIS, feminists are staging a creative action throughout New York City to confront systemic violence across the globe.



Here they are outside Trump Tower!#TIMESUP#MeToohttps://t.co/sqmTv5iTxQ