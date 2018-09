La española Paz Vega se cuela en la competición del Festival de Cine de Tokio

La actriz española Paz Vega se ha colado en la competición del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) con la producción germano-azerbaiyana "The Bra" (2018), cuyo estreno mundial se producirá en el certamen que arranca el 25 de octubre.

Vega (Sevilla, 1976) protagoniza junto al serbio Predrag "Miki" Manojlovic y la rusa Chulpan Khamatova esta comedia del director alemán Veit Helmer (1968) en la que un conductor de tren tratará de hallar, cual Príncipe Azul, a la propietaria de un sostén que queda enganchado en el vehículo.

"The Bra" es una de las 16 películas seleccionadas para competir en el TIFF, entre las que está la mexicana "Clases de Historia" (History Lessons, 2018), de Marcelino Islas Hernández (Ciudad Satélite, 1984), que también se estrenará durante el festival.

El filme narra la extraña amistad que desarrollan una veterana profesora, Vero (Verónica Langer) con una de sus estudiantes, la rebelde Eva (Renata Vaca), en un metraje de 105 minutos en el que también participan Fernando Álvarez Rebeil y Leonardo Ortizgris.

También estará en competición la brasileña "A Sombra Do Pai" (The Father's Shadow, 2018), de la cineasta Gabriela Amaral, la historia de una niña que tras haber perdido a su madre recurre a la magia para hacer realidad sus deseos, mientras su padre lucha por mantener su trabajo en plena depresión y la extraña situación, dijo hoy la organización.

Las 16 películas fueron seleccionadas de entre 1.829 títulos de 109 países y regiones que fueron presentados para competir en esta 31 edición del festival tokiota, que se prolongará hasta el 3 de noviembre y poco el foco, sobre todo, en el cine nipón y asiático.

Fuera de competición, en la sección "The Midnight", se proyectará el documental "Take the Ball, Pass the Ball" (2018), dirigido por Duncan McMath, que documenta la época de apogeo del Fútbol Club Barcelona bajo las órdenes del entrenador Pep Guardiola e incluye entrevista a jugadores como Lionel Messi o Andrés Iniesta.

El cine mexicano también se ha colado en otras secciones fuera de competición, como el drama "ROMA" (2018), escrita y dirigida por Alfonso Cuarón (Ciudad de México, 1961), que podrá verse en la sección "Proyecciones especiales" junto a títulos como el documental "Fahrenheit 11/9" (2018), del cineasta Michael Moore, centrado en la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump.

En la sección "World Focus" se proyectará "Nuestro Tiempo" (Our Time,2018), del director Carlos Reygadas (Ciudad de México, 1971), que tendrá su estreno asiático en el evento de la capital japonesa.

La 31 edición del TIFF arrancará el próximo 25 de octubre con la proyección del debut como director del actor estadounidense Bradley Cooper, "A Star Is Born" (Ha nacido una estrella, 2018), que coprotagoniza junto a la cantante Lady Gaga.

"GODZILLA: The Planet Eater" (2018), que concluye la trilogía de animación del monstruo radiactivo nipón, cerrará el certamen con su estreno mundial el 3 de noviembre.