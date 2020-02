Plácido Domingo se adelanta a la decisión del Teatro Real y cancela sus representaciones en Madrid

Plácido Domingo ha decidido cancelar sus próximas representaciones de La Traviata en el Teatro Real de Madrid y también se retirará de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

De esta forma, el tenor se adelanta a las deliberaciones que el pasado miércoles realizaba la dirección del Teatro Real, firme defensora de Plácido Domingo hasta el momento, que no obstante había convocado una reunión de urgencia para decidir si cancelaba sus actuaciones.

En un comunicado remitido a Efe, Plácido Domingo expresa que quiere ofrecer una "declaración adicional" para corregir la "falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación" del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA, a propósito de las denuncias de acoso de varias mujeres contra el tenor.

En el texto, Domingo puntualiza que su disculpa fue "sincera" y de todo "corazón", ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por "cualquier cosa" que haya dicho o hecho. "Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie", ha señalado.

Pero afirma que, a pesar de ello, "sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie". En cambio, en el comunicado hecho público el martes, expresó: "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas".

Cultura anunció dos cancelaciones en la Zarzuela

Además, el ministerio de Cultura anunciaba este miércoles la cancelación de las actuaciones de Plácido Domingo programadas en el Teatro de la Zarzuela "en solidaridad con las mujeres afectadas", después de que la investigación confirmase esta semana que abusó de su posición de poder sobre varias mujeres, cuanto estaba en la dirección de la Ópera Nacional de Washington y Los Ángeles.

En un comunicado, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música confirmó que, "haciendo efectiva esa responsabilidad reconocida por el artista, toma la decisión de cancelar su presencia en las actuaciones previstas en el Teatro de la Zarzuela" para el 14 y 15 de mayo próximos.

La investigación de la American Guild of Music Artists (AGMA), el sindicato de ópera de Estados Unidos, encontró a más de dos docenas de personas que dijeron ser víctimas de acoso o de comportamiento inapropiado por parte del tenor. Entonces, Domingo pidió perdón por el "dolor" causado y aseguró que aceptaba "toda la responsabilidad".