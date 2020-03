Mercadona reduce el horario, limita el aforo y "garantizará" la distancia de seguridad en sus tiendas

La cadena valenciana de supermercados Mercadona ha anunciado la implantación de una serie de medidas ante la crisis del coronavirus para "proteger la salud y seguridad de nuestros clientes y trabajadores además de asegurar el abastecimiento de nuestras tienda".

Así limitará el aforo de sus supermercados, medida que aplicarán los agentes de seguridad privada. Esta limitación de aforo se establecerá para garantizar la distancia preventiva de 1 metro entre cualquier persona, por lo que una vez se llegue al límite no se dejará entrar a nadie hasta que no salgan otros clientes. En caso de producirse colas para acceder a los establecimientos también se establecerá una distancia de un metro para esperar el turno.

En el interior del local se garantizará la separación mínima de un metro entre clientes y también se marcará una distancia de un metro en el suelo en la pescadería y las líneas de cajas.

Por otro lado también se reduce el horario de apertura al público estableciéndose ahora de 9 a 20h, aunque Mercadona señala que "se irá adaptando a las circunstancias cambiantes".

Por lo que respecta al abastecimiento de los productos Mercadona señala que "las tiendas permanecerán abastecidas reforzando y garantizando el suministro de productos básicos y de primera necesidad".

En cuanto a las políticas de consumo se señala que "con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria, no se admitirán, en ningún caso y bajo ningún concepto, devoluciones de producto". Igualmente, se han reforzado los procesos de desinfección y limpieza diarios de las instalaciones con servicios externos.

👉🏾 Tomamos medidas excepcionales para controlar la situación.

¡Lee 📃 con atención, contamos contigo! 🙏

ESTO PASARÁ,

RACIONALICEMOS EL MIEDO, SEAMOS RESPONSABLES#Covid_19pic.twitter.com/4nx2HqltYZ — Mercadona (@Mercadona) March 15, 2020

Recomendaciones generales

Mercadona también ha resaltado las recomendaciones generales que se han establecido desde el gobierno, información que se recordará a través de cartelería, megafonía y redes sociales.

De este modo se señala que debe acudir a comprar una sola persona y evitar hacerlo en familia o en grupos. Tampoco deben realizar compras personas que formen parte de grupos de riesgo (ancianos, personas con enfermedades crónicas etc.). Espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento. Realizar la compra con agilidad y rapidez. No almacenar innecesariamente productos porque "el suministro de productos de primera necesidad está más que garantizado". Y pagar preferentemente con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo.