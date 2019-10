Puig sobre la denuncia del PP por las ayudas a la empresa de su hermano: "Nosotros no somos como ellos, no participamos de una cultura de la corrupción"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado este miércoles su "confianza absoluta" en la justicia, tras investigación de su hermano como responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions por las ayudas recibidas para el fomento del valenciano, y ha agregado que también confía en los funcionarios que decidieron y auditaron las ayudas. "Yo no me siento concernido porque no he tenido ninguna actuación directa sobre esta cuestión", ha agregado.

Así lo ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha subrayado que confía en la justicia y esta será la que determine "si ha habido alguna irregularidad". "Todo el mundo tiene derecho a presentarse a unas ayudas y a ser tratado con igualdad de condiciones", ha indicado, reiterando que no tiene más que decir porque serán los jueces los que decidan en último término.

También ha indicado que esta situación parte de una querella del PP, que "ha presentado por tierra, mar y aire una serie de iniciativas para erosionar al presidente", y ha aseverado: "Yo no me siento concernido porque no he tenido ninguna actuación directa sobre esta cuestión, a quien se responsabiliza es a quienes dieron finalmente las ayudas, que son los funcionarios. Y si realmente ha habido algún error, alguna cuestión irregular, el sistema funciona".

Según ha remarcado, en este y otros temas el PP busca "tapar aún hoy las consecuencias de su mal hacer de ayer" y mostrar que todos los políticos son iguales: "Nosotros no somos como ellos, no participamos de una cultura de la corrupción que impregnó esta comunidad con el PP".

Puig ha defendido -después de que Podem pidiera reducir la discrecionalidad de las ayudas públicas- que estas ayudas para el fomento del valenciano en los medios de comunicación no se han dado discrecionalmente, sino de acuerdo a unos parámetros que "se pueden discutir y mejorar", pero se ha hecho todo "con criterios técnicos y sin discrecionalidad".

También ha cuestionado que el PP pida su comparecencia en Corts para dar cuenta de este tema porque él "no ha tomado ningún tipo de decisión" sobre este expediente. A su juicio, esto denota "una total falta de prudencia y de ética".

Respecto a la igualdad de todos ante la ley a la que aludió Compromís, Puig se ha mostrado de acuerdo: "Faltaría más, por supuesto, no tengo ninguna duda". De hecho, ha agregado que precisamente por eso le gustaría que se tratara a todos por igual y, "desgraciadamente, esta es una pequeña empresa de una pequeña comarca y si no tuviera una relación personal un trabajador con el presidente de la Generalitat nadie hubiera presentado una querella".

Por su parte, preguntado sobre su opinión ante el hecho de que el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, se haya aludido a la suya como la familia "Berlusconi de Morella", ha indicado: "Es muy propio del personaje".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Puig ha insistido en su mensaje de confianza en la justicia y en los funcionarios de la Generalitat y en que él no tiene responsabilidad sobre este tema: "El presidente de la Generalitat no tiene ninguna responsabilidad en esta cuestión ni participa de ninguna de estas decisiones".

También ha incidido en que es "patético" que el PP opte por este tipo de oposición "para tapar sus vergüenzas" intentando "erosionar" al jefe del Consell.

Cuestionado sobre si tomará alguna medida tras declararse esta misma mañana compleja la causa, ha preguntado qué medida debería tomar y ha señalado que la justicia "ha actuado con razonabilidad" porque "cuando se le presentan unas cuestiones no se va a despejar a corner desde el principio, está bien que se estudie y se analice". "No estamos hablando del gran caso ni de chorradas de este tipo que no tienen ningún tipo de sentido", ha reiterado.

"El presidente se ocupa del interés general de los valencianos", ha dicho, y el PP puede "inventar lo que quiera y hacer su teatro de marionetas" pero él no tiene responsabilidad en esta cuestión y si hay alguna irregularidad "la justicia lo determinará".

Además, ha zanjado: "Esta no es una cuestión que afecte a la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana, si el problema más grande que tiene el PP es una empresa minúscula de una comarca del gran interior es que no entienden nada y por eso están donde están. El varapalo que les dieron los ciudadanos ahora lo quieren pagar conmigo, no es culpa mía"