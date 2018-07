València reforzará las campañas de prevención contra las agresiones sexuales las próximas Fallas

"Desde la Concejalía de Políticas Inclusivas vamos a seguir trabajando en campañas de sensibilización contra la violencia machista, contra las agresiones sexuales, trabajando por la prevención de todas esas conductas que al final sabemos que trabajando en el origen de estas violencias que es la desigualdad estructural de género es la mejor manera de prevenir y sobre todo, dar un contexto de seguridad a las mujeres para que den el paso de la denuncia cuando se encuentren en ese tipo de situaciones, que cuenten con ese respaldo social para hacerlo".

Así se ha pronunciado la concejala de Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, al respecto del estudio elaborado por la Universidad Pública de Navarra, según el cual entre los años 2004 y 2017 se registraron 74 denuncias de agresiones o abusos en San Fermín, 64 en Fallas, 58 en la Feria de Málaga, 52 en el Pilar y 4 en la Tomatina.

Tras analizar los resultados del informe, la edil ha confirmado a eldiario.es que las próximas Fallas van a continuar "con las campañas de prevención de las agresiones sexuales y homófobas que el año pasado se comenzaron a trabajar desde las comisiones falleras con los carteles con la leyenda 'Casal seguro y libre de machismo y de LGTBfobia' y con el decálogo de '#VolemUnesFalles que hacía referencia al tema de las agresiones sexuales; el año que viene se ampliarán estas campañas con mesajes preventivos a toda la ciudad".

Con todo, Lozano ha puntualizado que tal y como se destaca en el estudio, "los datos de denuncias no son indicadores fiables de los hechos que se producen realmente, sino que dan cuenta de los hechos denunciados, por tanto, siempre es una cifra relativa en referencia a la incidencia real que puede haber de delitos contra la libertad sexual".

En segundo lugar, la edil ha querido diferenciar los contextos en los que se producen estas agresiones: "no es lo mismo hablar del contexto de Sanfermines, en el cual han tenido lugar situaciones de mucha gravedad en relación a la violencia sexual contra las mujeres, es un contexto de alarma social muy diferente al que puede haber en Fallas".

Uno de los carteles distribuidos las pasadas Fallas por los casales de València

El estudio refleja una diferencia importante entre la incidencia de las agresiones sexuales en las fiestas de Pamplona con respecto a las Fallas y al resto de fiestas analizadas, puesto que el porcentaje de denuncias registradas en San Fermín es más alto con respecto a las que se presentan el resto del año, un dato que las autoras del estudio achacan a las campañas de sensibilización que se vienen haciendo desde el año 2013 para fomentar la interposición de estas denuncias.

En concreto, según el estudio, en el caso de San Fermín, las 74 denuncias registradas durante la semana festiva del periodo analizado suponen el 13,41% de todas las recibidas por los cuerpos policiales en esos 13 años.

En La Tomatina de Buñol, en el transcurso de ese día de la fiesta en los últimos 13 años, se registraron el 19,52% de todos los casos registrados en ese periodo. La feria de Málaga, con ocho días de fiestas, recoge un 4,29% del total de los casos durante esas fechas.

Las Fallas de Valencia, con cinco días de duración, registran un 2,35% de los abusos y agresiones sexuales para el conjunto de ese periodo 2004 - 2017. El Pilar de Zaragoza, por su parte, recibe en los 9 días de fiestas el 2,94% de denuncias totales.

Lozano ha remarcado que del dato de las 64 agresiones sexuales registradas entre los años 2004 y 2017 en Fallas, "sería interesante saber qué distribución tienen en esos 13 años de estudio para comprobar si en los últimos años en los que ha habido más sesibilidad social y más acciones a nivel municipal sobre temas de prevención han tenido su correlato en un mayor número de denuncias".

Además, ha recordado que en los casos de delitos contra la libertad sexual "se produce un fenómeno que no se da en otros casos y es que muchas veces las mujeres, que son el 90% de las víctimas, no denuncian por diferentes motivos como vergüenza o sentimiento de culpabilidad, por miedo a no ser comprendidas en el contexto policial o judicial, o por no considerar que han sido víctimas de un abuso".