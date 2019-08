"Sesiones maratonianas de alcohol, drogas y sexo", así describe el 'Mirror' las vacaciones de los jubilados ingleses que causan el "caos" en Benidorm

El tabloide sensacionalista británico Daily Mirror revela en un reportaje los desfases de sus compatriotas más veteranos, los de las generaciones de los setenta y ochenta, durante sus vacaciones en Benidorm, el destino preferido de muchos de los turistas procedentes del Reino Unido. El digital asegura que durante los últimos años se ha producido un repunte de los jubilados británicos que eligen la ciudad costera alicantina para sumergirse en juergas de “sexo, drogas y alcohol”.

Uno de los casos descritos en el reportaje es el de una mujer a la que describen como una “abuela, camarera de Yorkshire, que ronda los sesenta años”, quien, según el tabloide, se dedica a “introducir cocaína en los resorts escondida en un inhalador, mientras viste una camiseta en la que se puede leer 'puta de la cocaína'”.

El rotativo también narra cómo los jubilados británicos pueden llegar a consumir cocaína, éxtasis y marihuana durante toda la jornada y “no es inusual que te ofrezcan drogas mientras estás comiendo o simplemente dando una vuelta por el paseo marítimo”.

