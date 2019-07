El Grupo Alimentario Citrus desembarca en China con la marca Byba de alimentación infantil

El Grupo Alimentario Citrus (GAC), experto en la elaboración de alimentos frescos y saludables, comercializará su surtido de alimentación infantil en China a través de la marca Byba, gracias a un acuerdo alcanzado con la empresa distribuidora Shanghai Ding Dong Trading Co., LTD, perteneciente al mismo grupo empresarial que Tuo Yi International Trading (Shanghai) Co., LTD.

Con la firma de este acuerdo, ambas compañías tienen como objetivo promocionar y distribuir la marca Byba en China, Hong Kong y Macao que ofrecerá una gama de productos de alimentación infantil.

Desde el Grupo Alimentario Citrus se afirma que esta alianza supone "un importante paso en la estrategia de expansión internacional" que permitirá al grupo comercializar sus productos en más de 15.000 puntos de venta especializados en público infantil y en las principales cadenas de supermercados del país, así como en plataformas de venta online como TMALL.

Según Rafael Boix, director general de Grupo Alimentario Citrus (GAC), “este acuerdo supone un salto cualitativo en nuestra estrategia de expansión internacional. Nos abre las puertas a un mercado muy amplio, con nuevos perfiles de consumidores que buscan productos de calidad, en formatos prácticos y adaptados a su estilo de vida”. “En colaboración con nuestro socio, queremos ofrecer nuevas opciones de alimentación para las familias chinas aportando nuestra capacidad de innovación y experiencia en el sector”, añade.

Por su parte, Jing Wang, director general de Shanghai Ding Dong Trading Co., LTD,afirma: “Contar con un partner como Grupo Alimentario Citrus nos permitirá llevar al mercado chino una categoría de productos incipiente en nuestro país, pero que sin duda tiene un gran potencial de desarrollo en una sociedad que está cambiando sus hábitos de vida y consumo. La calidad y la seguridad alimentaria de los productos españoles son muy bien valorados en China”.

Inicialmente Shanghai DingDong Trading Co., LTD distribuirá un surtido de 17 referencias, con purés de frutas y postres lácteos en formatos tarrito y pouch. El objetivo de ambas compañías es ir incrementando paulatinamente la oferta de productos, desarrollando nuevas recetasy formatos adaptados al público infantil chino.

Servicio desde Carlet

El Grupo Alimentario Citrus elabora su surtido de alimentación infantil en la planta de nutrición ubicada en Carlet. Desde la planta de Carlet el grupo produce el surtido de alimentación infantil para una veintena de clientes en España, Reino Unido, Países Nórdicos, Holanda, Francia, Alemania o Suiza. Durante 2018 el surtido infantil de GAC llegó también a nuevos países como Filipinas, República Dominicana, Guinea Ecuatorial o Arabia Saudí.

En el último ejercicio, la unidad de negocio de nutrición de GAC obtuvo unas ventas de 26,6 millones de euros, de los que el 30% corresponden a facturación internacional. En conjunto, el grupo ha conseguido casi triplicar su facturación internacional en 2018 respecto al año anterior, alcanzando los 84 millones de euros en ventas a clientes fuera de España, lo que supone el 27% de su facturación global.