Mor Juan Genovés, el pintor que va retratar la lluita antifranquista i la Transició

El pintor Juan Genovés (València, 1930), emblema de l'art contemporani, ha mort aquest divendres als 89 anys. És l'autor del famós quadre 'El abrazo' (1976), un símbol de la Transició per la seua crida a la reconciliació entre els espanyols. L'obra va nàixer en la clandestinitat i va passar quasi 30 anys en els soterranis del Museu Reina Sofía, però des de 2016 s'exhibeix en les parets del Congrés dels Diputats.

Amb unes dimensions de 151 per 201 centímetres, la pintura, que va servir de base per al monument madrileny en memòria dels advocats assassinats al carrer Atocha en 1977, mostra un grup de persones, quasi totes d'esquena, en el moment d'abraçar-se.

'El abrazo', escultura de Juan Genovés que ret homenatge els assassinats en la matança d'Atocha. Lucia Vilariño

Genovés ho va començar a pintar en 1973 i uns mesos després de la mort de Franco. La Junta Democràtica, que llavors es reunia de manera clandestina, ho va triar per a il·lustrar un cartell que demanava l'amnistia dels presos polítics.

"Jo ho vaig pintar però no em pertany, pertany a tota la gent que ho va fer seu per mitjà d'aqueix cartell", va assenyalar en 2016 Genovés en declaracions a Efe. "El cartell es va multiplicar per tota la geografia, es van esgotar les còpies i hui molts el guarden a la seua casa com a trofeu".

Art compromés

Artista compromés, Genovés va ser reconegut internacionalment per les seues pintures de multituds en perspectives aèries. Durant la dictadura va reflectir en elles la tensió als carrers, els metrallaments i les persecucions i després ha continuat explorant a través d'aqueixes figures la fragilitat de l'ésser humà.

El pintor va assegurar que la imatge de 'El abrazo' li va vindre a la ment veient a uns xiquets abraçar-se a l'eixida del col·legi. El que llavors no imaginava és que per aqueixa imatge acabaria passant una setmana en un calabós, per propaganda il·legal.

El Reina Sofía va cedir al Congrés 'El abrazo' de Genovés EFE

Quan va eixir, es va trobar que la seua galeria, Marlborough, havia venut el quadre a un col·leccionista estranger. Gràcies les gestions del Govern d'Adolfo Suárez, l'obra va poder ser recuperada.