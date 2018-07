La alcaldesa de Benicàssim critica que Sánchez no comunicara la visitia para recibirle, aunque estaba en el congreso del PP

La alcaldesa de Benicàssim, la popular Susana Marqués, ha criticado que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no avisara al ayuntamiento que ella dirige por su asistencia al FIB (Festival Internacinoal de Benicàssim) " a pesar de que ahora, sabemos por la vicepresidenta que sí fue una visita de su agenda oficial".

Marqués, según explica el diario El Mundo, ha enviado una carta a Sánchez con la queja de que la visita no fuera "comunicada oficialmente" a su equipo de gobierno "como sería de esperar cuando el presidente de nuestra nación acude de manera oficial a cualquiera de los municipios de nuestro país, lo que nos hubiera posibilitado recibirle de la misma manera en la casa consistorial", reprochándole así que no tuviera una reunikón como sí la tuvo con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y con la alcaldesa de Castellón, Amparo marco.

No obstante Susana Marqués no podría haber recibido personalmente a Pedro Sánchez ya que ella formaba parte de la delegación del PP de Castellón al congreso del PP en Madrid, ya que ella fue desginada compromisaria. La misma Marqués se encargó de dar testimonio de su papel en el congreso mostrando diversas fotografías en sus perfiles de redes sociales. De este modo la alcaldesa de Benicàssim coincidía con Isabel Bonig en el conclave popular, cuando la presidenta del PPCV también manifestó su deseo de haber asistido al concierto de The Killers, al que si fue Sánchez.

Puig y Marco "teloneros de The Killers"

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, no dejó de aprovechar la visita del presidente del Gobierno al FIB para atizar a los socialistas valencianos. Así el dirigente provincial, criticando también el uso del avión presidencial para la visita, afirmaba que "cuando uno se siente el rey del mambo no le importa utilizar a la alcaldesa de Castellón y al presidente de la Generalitat como teloneros de The Killers".