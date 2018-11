Bous al carrer: “Visc en un dels pobles més cruels d’Espanya”

Els bous al carrer són quasi una religió en moltes localitats valencianes, sobretot a les províncies de València i Castelló –el 2017 es van celebrar al voltant de 10.000 festejos taurins en tota la Comunitat Valenciana que van provocar dues morts i més d’un miler de ferits–. El PSPV treballa a hores d’ara en un decret sobre festejos taurins que s’ha trobat amb les crítiques i l’oposició del seu soci de Govern en el Botànic, Compromís, que ha assegurat que no permetrà que s’aposte des del Consell per aquesta mena d’activitats.

En alguns municipis, com és el cas d’Onda, els taurins “s’han ensenyorit de les festes”, segons denuncia un veí en un testimoniatge difós a través de xarxes socials per la Plataforma Abolició. Així, lamenta que el castellonenc és “un dels pobles més cruels d’Espanya, on cada any torturen i maten més bous: enguany, en total, 26”.

Així, afirma que en localitats com la seua s’infringeix la legislació vigent “sense que no passe res mai” i critica que l’Ajuntament “està orgullós d’això, i no solament això: les guarderies i els col·legis preparen els xiquets amb dibuixos i excursions als cadafals, gàbies on s’amaguen per veure les tortures taurines”, igual que també es fan tancaments infantils, embolades de carretons (bous de joguet de grandària real) “i tota mena de jocs taurins per a insensibilitzar els menors des que naixen”.

Lamenta aquest veí que el consistori resta pressupost d’actes “més inclusius” i “afig més i més maltractament, tortura i mort de bous”, també en les festes dels barris. D’aquesta manera, els actes taurins es desenvolupen des del maig fins a l’octubre: “Cada vegada som més els veïns d’Onda que no suportem això, que volem unes festes sense bous”.

Així mateix, denuncia el consum d’alcohol dins del recinte taurí, la falta de control d’accés als menors o els problemes de mobilitat per a les persones majors, embarassades, cotxets de xiquets... en algunes zones del municipi perquè tanquen les portes de barrots en els llocs on es duen a terme els actes taurins, a més del maltractament continuat als animals. Per tot això exigeix un replantejament de les celebracions amb unes festes “sense tortura”.

Des de l'Ajuntament d'Onda, el regidor de Festes, el socialista Asensio Blaya, reconeix que és "innegable" que són un poble "tradicionalment" taurí, però desmenteix que s'aposte únicament per aquest tipus de festejos de "gran repercussió i impacte econòmic" en el municipi. "Existeixen activitats alternatives: música, teatre...", apunta, per a afegir que ningú s'ha dirigit formalment a l'Ajuntament per a reclamar un altre tipus de festes: "no és lògic que es demanen unes festes alternatives perquè ja existeixen".

No obstant això, des de la Plataforma Abolició mantenen que tots aquests maltractaments “no són una excepció sinó la norma en (quasi) tots els pobles”. “Els festejos taurins populars estan inevitablement lligats al maltractament, la tortura i la mort de jònecs, vaques, bous i cabestres, per la qual cosa continuarem reivindicant festes i espectacles sense animals”, conclouen.