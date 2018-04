Un diputat valencià de Ciutadans diu haver acabat o estar cursant sis màsters i cinc carreres en una dècada

Hi ha un costum molt estès a Espanya quasi equivalent a la picardia que tanta literatura ha omplert. El van anomenar 'titulitis' i la paraula porta recollida en el diccionari acadèmic des del 2001. Quasi vint anys després, encara té algun rebrot entre els representants polítics.

Amb l'escàndol provocat pel màster de Cristina Cifuentes i del suposat tracte de favor de la Universidad Rey Juan Carlos a càrrecs i afins al PP madrileny, la titulació acadèmica dels representants públics està en el punt de mira.

Si en el PP s'observa una preferència per les universitats privades i catòliques, en el cas de Ciutadans no hi ha un criteri homogeni. Alguns diputats acumulen línies en el seu currículum, mentre que uns altres són més breus en les seues descripcions. A més, la formació que mostren els parlamentaris del partit taronja canvia en funció del portal consultat. Generalment, es llueixen més en Linkedin i en la web del partit i són més escarits en l'espai de les Corts Valencianes.

Alguns parlamentaris comenten pels passadissos del Parlament valencià i per les xarxes socials que altres companys presumeixen de tenir títols i insinuen que han unflat els seus currículums.

Emilio Argüeso, secretari de la Mesa de les Corts Valencianes, assenyala en el portal de Ciutadans que té els següents estudis: Llicenciat en Criminologia i Periodisme per la Universitat de Múrcia, Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica d'Àvila i Màster en Ciències Forenses. No obstant això, en el seu perfil de Linkedin, la xarxa professional, el diputat inclou quatre llicenciatures, dos graus i cinc màsters: llicenciatures en Dret, Criminologia, Periodisme i Publicitat, aquesta última en curs, és a dir, sense acabar; grau en Educació infantil pel CEU i Grau en Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya, tots dos en curs també; d'altra banda, un màster en Psicologia per la Universitat Catòlica d'Àvila també en curs, un màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal en la Universitat de Lleida així mateix en curs, un màster en Drets Humans finalitzant i un màster en Anàlisi i Prevenció del Crim, que també està estudiant, a més del citat màster en Ciències Forenses. Sis carreres (grau i llicenciatura) i cinc màsters des del 2005, encara algunes només estan a mig fer. En el portal de les Corts Valencianes solament ressenya les titulacions que té finalitzades: tres llicenciatures en Dret, Periodisme i Criminologia i el màster en ciències forenses.

El diputat ha enviat a aquest diari la documentació que acredita els títols oficials i la matrícula dels cursos encara no finalitzats. Argüeso explica que es matricula solament d'algunes assignatures, en la modalitat de matrícules parcials, i que tots els programes els cursa a distància, ja que no pot assistir a classe pel seu treball. Per exemple, en un dels títols que és a punt de finalitzar porta sis anys.

Respecte a la resta de diputats de Ciutadans, coincideix la informació en els tres portals, encara que no tots tenen Linkedin. Emigdio Tormo és Llicenciat en Dret per la Universitat Sant Pablo CEU d'Elx, segons el seu perfil en Cs i en Linkedin, on no s'observen variacions acadèmiques.

Mari Carmen Sánchez, la portaveu, assenyala que és llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat d'Alacant en tots dos portals, així com Toni Subiela, diplomat en Criminologia per la Universitat de València. La diputada Maria José García indica que és enginyera tècnica d'obres públiques per la Universitat Politècnica de València, mentre que Rosa García només mostra que és tècnic administratiu.

La seua companya Mercedes Ventura també mostra un llarg currículum. Assenyala que és llicenciada en Psicologia, amb un màster en Psicologia del Treball, doctora en Psicologia del Treball i de les Organitzacions. En la web de les Corts, al marge de la titulació anterior, afig una matrícula cum laude pel doctorat i que està finalitzant els seus estudis de la llicenciatura de Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya, encara que fa anys (des de la implantació del Pla Bolonya) que els estudis són de grau. La parlamentària forma part de la plantilla de la Universitat Internacional de la Rioja, on també s'arrepleguen aquests títols.

Per la seua banda, Toni Woodward és llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat de València i administrador de finques titulat per la Universitat d'Alacant, mentre que Juan Còrdova és Doctor en Microbiologia Molecular per la Universitat de València i metge.

Justament ha sigut aquesta formació la que, unes hores després que els no adscrits que van abandonar Ciutadans presentaren la mateixa iniciativa, ha demanat que s'habilite un espai en el portal de Transparència de les Corts perquè els diputats acrediten amb documentació oficial els seus estudis acadèmics.



La seua portaveu, Mari Carmen Sánchez, ha explicat que l'objectiu d'aquesta proposta és “no sols fiscalitzar la veracitat d'un màster, sinó comprovar que tota la informació que apareix en els currículums, tant relativa a la formació com a l'experiència laboral, és certa i contrastable”. La síndica també ha indicat que “en un exercici de transparència i humilitat, tots els grups haurien de mostrar-se favorables a aquesta proposta”.