Rajoy veta 18 milions per al personal de les universitats valencianes perquè no hi ha Pressupostos de l'Estat del 2018

El Govern valencià no pot millorar les condicions laborals del personal de les universitats en 2018 mentre no ho permeta el Govern d'Espanya en uns Pressupostos Generals de l'Estat que encara no s'han aprovat.

El Govern de Mariano Rajoy amenaça així amb portar al Tribunal Constitucional els Pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2018 perquè inclouen una disposició addicional, la 26ª, que preveu millores per al personal de les universitats públiques. L'advertiment, formulat des del Ministeri de la Presidència, es refereix al "règim de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana".

El Govern reclama una reunió bilateral, prèvia a la presentació de qualsevol recurs, amb la Conselleria d'Educació perquè considera que "si es tracta de reconèixer nous graus de la carrera professional que no s'estaven percebent, la materialització d'aquests increments suposaria una extralimitació competencial, atès que en no haver-se aprovat per l'Estat el marc pressupostari bàsic per a l'exercici 2018, les retribucions del sector públic mantenen les quanties vigents a 31 de desembre del 2017".

La reacció de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que dirigeix Vicent Marzà, consisteix a recordar que "l'àrea d'educació és competència autonòmica i és la Conselleria la que té la competència de decisió en aquest sentit respecte a les universitats públiques valencianes i no el Govern estatal".

El Govern central, per la seua banda, es remet a la competència per a "establir mesures de contenció de despesa pública que comporten una limitació de l'autonomia financera de les comunitats autònomes".

"Sorprenentment", ha indicat la Conselleria d'Educació, "el Govern de l'Estat no va fer cap observació a aquesta mesura que ja es va prendre el 2017, quan es van destinar 8 milions d'euros per a la millora de les condicions laborals del personal universitari valencià (PAS i PDI) després d'anys de congelació salarial. En els pressupostos autonòmics del 2018 la partida autonòmica per a millores laborals ascendeix a 18 milions d'euros".

Precisament aquest dimarts 10 d'abril està convocada la reunió de la "mesa negociadora del conveni col·lectiu amb les universitats públiques valencianes", que el govern del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE i Compromís i recolzat per Podem, va crear el 2016. En aqueix òrgan, en el qual estan representades l'Administració autonòmica, les cinc universitats públiques valencianes i les organitzacions sindicals CCOO, SEP-CV, STEPV-IV, UGT FESP i CSIF, la Conselleria informarà sobre el requeriment del Govern central.

En relació amb el conflicte dels professors associats, que han protagonitzat una vaga en la Universitat de València, la reivindicació pels quals d'una millors condicions salarials s'estén als altres campus, la Conselleria d'Educació assegura que respectarà les solucions que puguen sorgir d'un acord de totes les universitats.