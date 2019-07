El Govern valencià crea un instrument per a detectar el treball precari i els abusos laborals

Les kellys, les enfranquidores del calçat, els cambrers amb jornades interminables, les treballadores domèstiques que no cotitzen, els riders, els eterns becaris, les hores extra, els falsos voluntaris... El panorama laboral espanyol cada vegada s’assembla més al del segle XIX, tot i que amb la tecnologia del XXI.

Informes d’organismes econòmics, sindicats i fins i tot sentències judicials adverteixen del camí a la precarització de l’ocupació, sovint disfressat de progrés tecnològic o nova economia. Vegeu les sentències contra Deliveroo i Cabify per emprar falsos autònoms, les investigacions a alguns festivals per abusar del voluntariat o l’obligació de la Diputació de València, via seguretat social, de contractar set becaris que duien a terme activitats de personal tècnic. Amb aquest panorama, un dels objectius que s’ha plantejat l’executiu valencià, que integra PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, és la creació d’un Observatori del Treball Decent.

L’organisme dependrà de la Secretaria Autonòmica d’Ocupació –que en breu canviarà la denominació a Treball per incloure-hi les activitats no remunerades–, que dirigeix Enric Nomdedéu i s’acull a la definició de l’Organització Internacional del Treball. L’entitat de les Nacions Unides entén per “treball decent” l’ocupació productiva que implique “un ingrés just, la seguretat en el lloc de treball i la protecció social per a les famílies, millors perspectives de desenvolupament personal i integració social, llibertat perquè els individus expressen les seues opinions, s’organitzen i participen en les decisions que afecten les seues vides, i la igualtat d’oportunitats i de tracte per a dones i homes”.

El dirigent, de Compromís, explica que la intenció és efectuar un seguiment permanent del mercat laboral, especialment en mercats emergents –com les empreses que operen a través de plataformes digitals o les ocupacions relacionades amb el sector turístic–, ja que “han sorgit noves modalitats contractuals, però com que l’economia va més ràpidament que la legislació, creiem que hem d’estar especialment vigilants”. Així, la idea és que l’organisme dibuixe el panorama laboral valencià; “Obtindre dades per prendre decisions polítiques”, afig el secretari autonòmic.

L’organisme no tindrà capacitat executiva ni sancionadora, sinó que busca ser un gestor de dades per a ordenar el panorama, així com elaborar recomanacions perquè les Corts o el ministeri legislen. L’Observatori recopilarà informació i s’oferirà a patronal, sindicats i tercer sector estar-hi presents per fomentar el diàleg social. Es vigilarà el compliment d’horaris, sous, condicions laborals, seguretat, els contractes en pràctiques dels becaris, els falsos autònoms, els excessos amb els voluntaris o la feminització d’unes ocupacions determinades, generalment precàries. Si es detecta cap irregularitat, es traslladarà a la Inspecció de Treball.

El Govern valencià es dona sis mesos per a posar en marxa aquest organisme, al qual se li encarregarà la tasca d’elaborar un pla de garantia social i ocupació digna per a la Comunitat Valenciana.