El Ministeri de Cultura s’incorporarà al patronat de les Arts

El Ministeri de Cultura entrarà a formar part del Patronat del Palau de les Arts Reina Sofia de València i nomenarà els seus representants en l’organisme, un “pas importantíssim” reivindicat de manera reiterada pel Govern valencià. Segons ha anunciat el conseller de Cultura, Vicent Marzà, l’executiu ha aconseguit arrancar en aquesta reunió amb el ministre José Guirao uns quants compromisos de calat, tres dels quals, d’“acció immediata”: l’entrada del Ministeri en el Patronat, la construcció de l’Arxiu Històric de Castelló de la Plana –que està 29 anys en una seu provisional– i la reforma de la Biblioteca Pública Azorín d’Alacant.

Igualment, el conseller ha lloat la “capacitat de treball conjunt entre diferents administracions, una bona mostra del que hauria de ser en el futur i havia d’haver sigut en el passat”.

Els últims governs del PP havien rebutjat formar part del Patronat i, per tant, aportar-hi més finançament, ja que s’excusaven en el fet que el Ministeri no finançava organismes en què no participara. Encara que des de Cultura no ho han confirmat, la decisió del Ministeri d’incorporar-se a l’organisme porta implícita una millora del finançament de les Arts.

D’aquesta manera, els seients reservats als representants del Ministeri de Cultura i a l’INAEM en l’òrgan de gestió del teatre d’òpera de València seran ocupats en breu i la seua incorporació es farà efectiva ja en la convocatòria del pròxim Patronat, que està previst per a abans de final d’any, asseguren des de la Generalitat.

Quant a l’Arxiu Històric de Castelló, el conseller ha recordat que “és de les poques províncies de l’Estat que encara no disposa d’un espai d’aquestes característiques”. “I el ministre –ha emfatitzat– ens ha transmés que la construcció s’iniciarà al començament del 2020, un compromís que complirà una reivindicació històrica de la ciutadania, que hem fet nostra des que governem”.

El Patronat de la Fundació Palau de les Arts el presideix Susana Lloret, responsable de la Fundació Per Amor a l’Art –que gestiona Bombes Gens–; Ximo Puig, com a president d’honor per ser el president de la Generalitat; el conseller de Cultura, Vicent Marzà; el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona; la secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director general del Sector Públic, Juan Ángel Poyatos; el sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport, José Villar; el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i el membre del Consell Valencià de Cultura, Ramon Roselló.