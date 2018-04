Oltra diu que el Govern valencià lluita contra la corrupció "per damunt de les sigles"

El Pacte del Botànic està per damunt dels partits. La premissa, repetida per la vicepresidenta de l'Executiu, Mónica Oltra, s'ha repetit en nombroses ocasions durant la legislatura. Ara que es coneix una investigació sobre els comptes del PSPV i el Bloc, dos partits substancials per a la formació del Govern, pren major rellevància.

Oltra ha respost enunciant aquest divendres la primera frase en la roda de premsa posterior al ple del Consell, preguntada per si les perquisicions judicials, algunes ja arxivades, afectarien l'estabilitat del Govern valencià. La resposta ha sigut contundent: "Cap investigació desestabilitzarà aquest Govern. Ho tenim clar: contundència absoluta per damunt de les sigles", ha dit.

"La corrupció és un càncer", ha descrit la portaveu de l'Executiu, que ha recordat que durant els tres anys de legislatura han creat mecanismes de prevenció. "Hem establit un cos normatiu per a evitar que la corrupció entre a les institucions. Estem ocupant-nos d'aquests temes", ha afegit. "Fins a organismes internacionals reconeixen que som exemple de la transparència", ha assenyalat.

Sobre la reunió que ha plantejat el líder de Podem, Antonio Estañ, Oltra ha comentat que es faran reunions bilaterals entre els partits fóra del pacte. "El pacte del botànic queda fora d'això. La proposta d'Estañ és una mostra d'higiene democràtica" ha considerat.

Interpel·lada com a líder de Compromís sobre la seua confiança en Enric Morera, exsecretari general del Bloc, pota majoritària de la coalició, ha respost que no ha de dirimir-se en aquests termes, que no és una qüestió de posar o no la mà en el foc. "No són els termes en els quals dirimir això. Quan està sobre la taula el qüestionament públic, la confiança no ha de moure el relat (...) La nostra relació personal és la personal, i és d'afecte, però la pública ha d'estar per damunt i basar-se en la transparència, que és el que el Bloc ha dit que farà", ha sentenciat.

Detenció de Falciani

En un altre ordre d'assumptes, la portaveu del Consell s'ha pronunciat sobre la detenció d'Hervé Falciani, autor de la llista d'evasors fiscals que porta el seu cognom. Per a la vicepresidenta "resulta difícil explicar el canvi de criteri de la Fiscalia davant Falicani quan el 2013 l'Audiència Nacional va decidir el contrari". Gràcies a ell, ha insistit, "Espanya va poder recuperar més de 300 milions d'euros" de patriotes que tenien comptes no declarats en bancs suïssos. "Als qui s'ha de perseguir és als defraudadors de la seua llista", ha sentenciat. Falciani col·laborava de forma altruista amb l'Agència Antifrau valenciana, com va assenyalar el seu director, Joan A. Llinares.