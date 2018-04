Podem té la clau perquè s’investiguen els comptes del PSPV i del Bloc en les Corts Valencianes

Hi estan d’acord, però no hi estan d’acord. Volen investigar, però no tenen clar què, com, ni quan. Els cinc grups amb representació parlamentària en les Corts Valencianes coincideixen en la rellevància de les investigacions sobre un pretés finançament irregular en el PSPV i el Bloc, però discrepen sobre la manera de tractar la qüestió.

Els implicats en la investigació judicial sobre la campanya electoral del 2007, encara sota secret de sumari i en gran manera arxivada per la prescripció dels pretesos delictes, han repetit des que es va destapar la seua existència que són “els primers interessats que això es resolga”. Així ho han dit tant Manolo Mata, portaveu del PSPV-PSOE, com Fran Ferri, el seu homòleg de Compromís, i Enric Morera, exsecretari general del Bloc i president de les Corts.

Ciutadans va prendre la iniciativa i va plantejar dimarts la creació d’una comissió d’investigació “sobre el possible finançament il·legal” d’aquests dos partits, idea que ha tingut el suport de tots els grups parlamentaris per a aconseguir la transparència. El rerefons, no la formulació. La proposta de Cs porta implícit en la lletra menuda que la comissió passarà per davant de dues comissions que esperen des del 2016: la del cas Taula i la del finançament electoral del PP valencià.

Compromís, que ha assenyalat aquest detall, rebutja que es deixe de parlar del cas Taula i del finançament irregular dels populars per posar una part de la seua formació i els socialistes en el punt de mira. En aquestes condicions, els valencianistes no estan disposats a acceptar-la. El portaveu ha dit que no entén que “comissions d’investigació anteriors relatives al cas Taula o al finançament de les campanyes del PP no s’arribaren a debatre perquè passaren darrere d’aquesta possible comissió”. “No sabem si açò és un pacte secret PP-Cs perquè les qüestions que afecten els ‘populars’ no s’investiguen en aquest parlament”, ha considerat Ferri.

Els seus companys de Govern també veuen millorable la proposició de Ciutadans. Les comissions no són esmenables, ha assenyalat Manolo Mata aquest dimecres. Els fets denunciats excedeixen de la campanya electoral del 2007, per la qual cosa la comissió hauria de ser sobre l’agència Crespo Gomar i les relacions amb els partits polítics i les administracions públiques que van contractar amb l’empresa esmentada, en el focus de la trama. Si Cs no reformula la seua proposta, el PSPV i Compromís no descarten presentar-ne una d’alternativa.

No obstant això, la síndica de la formació taronja, Mari Carmen Sánchez, tampoc no descarta la possibilitat d’unir aquesta comissió amb la que ja va ser aprovada per a investigar el finançament del PP, perquè ambdues s’emmarquen en les mateixes eleccions.”Caldria ampliar-la a tots els partits” que van concórrer a les eleccions el 2007, ha indicat la portaveu.

En aquest punt, Ciutadans troba també el suport de Podem. La formació morada, sòcia del Pacte del Botànic, té clar que s’ha d’investigar la comptabilitat dels socialistes i els vincles amb Crespo Gomar, però no vol que aquestes perquisicions passen per damunt de les que afecten el PP, el finançament del qual està anys en els tribunals. “Donem suport a la investigació, però com que n’hi ha dues d’aprovades el 2016 sobre finançament del PP volem que s’investigue a tots, per la qual cosa tractarem d’ampliar-la”, comenten des del partit. “Nosaltres ja teníem aprovada una comissió relativa al PP en la mateixa etapa i entenem que la cosa lògica seria buscar una fórmula d’ampliar aqueixa comissió perquè s’investigue a tothom per les dades d’aqueixa etapa. Entenem que això serà més complet”, ha assenyalat Antonio Estañ, portaveu de Podem en les Corts. En aquest cas, la seua posició és clau, ja que per a constituir una comissió es necessiten més vots a favor que en contra. Ni PSPV amb Compromís ni Ciutadans amb el PP ho aconsegueixen.

A un any de posar fi a la legislatura, és especialment rellevant saber si tirarà avant aquesta comissió d’investigació, ja que segons els ritmes parlamentaris sembla complicat que es desenvolupen tres encomandes d’aquesta envergadura abans que es dissolguen les Corts.