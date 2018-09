Profecia incomplida i optimisme crític: al Botànic li queda molt per fer

Si no havia quedat clar quan, tot just començar, ha assegurat que "l’esperit del Botànic no té limitació temporal", Ximo Puig ha tancat el seu discurs del debat de política general amb un resum de la situació molt gràfic.

"Hem superat els tenebrosos i catastròfics auguris que se sentien al principi de la legislatura en aquesta cambra", ha indicat en al·lusió clara a la dreta i a un bon nombre d’opinadors.

"De fet, ja han sigut substituïts per les fal·làcies identitàries que només existeixen en els pitjors desitjos polítics", ha continuat en referència als exabruptes anticatalanistes de l’oposició amb què Isabel Bonig ha tornat, una estona després, a construir la seua crítica.

"Hem superat el pitjor de la crisi i estem avançant a més bon ritme que la resta d’Espanya", ha prosseguit, i ha advertit: "Queda, no obstant això, molt per fer".

El Govern que presideix, segons Puig, després de dedicar la legislatura a "rescatar

persones", de "posar la Comunitat Valenciana a funcionar" i, al capdavall, de "complir la paraula donada al poble valencià", està "enmig d’una immensa tasca de

transformació" que convida a mirar cap al futur.

President d’un govern de coalició amb Compromís, sostingut des del Parlament per Podem, el socialista Puig ha aclarit qualsevol dubte sobre la voluntat de donar continuïtat a aqueix projecte que ha portat la societat valenciana a un punt en què "no vol tornar al pitjor del passat i comparteix un optimisme crític".

"Desenvolupament i no paràlisi", "igualtat i no fractura", "democràcia i no por" és el que, a parer seu, fa possible parlar d’un futur millor. Per si algú no se n’havia adonat, el president ha remarcat que "tota la intervenció ha estat centrada en la lluita per un futur millor".

En efecte, els passatges dedicats a l’herència rebuda s’han reduït considerablement en comparació amb discursos anteriors. També les referències a la reivindicació d’un nou sistema de finançament autonòmic, un canvi d’èmfasi sota la nova presidència del Govern de Pedro Sánchez que va fer bambolles aquest mes d’agost entre el president i la vicepresidenta, Mónica Oltra. Tots dos, Puig i Oltra, han escenificat la seua sintonia, que indueix tot el Consell, quan han acudit junts a les Corts Valencianes per a aquest últim debat de política general del mandat.

En tot cas, a uns mesos de les pròximes eleccions autonòmiques, el Botànic té ja un bagatge propi per a defensar, una executòria sobre la qual discutir i en què donar suport al seu futur. "L’Acord del Botànic, des d’una visió superadora del partidisme, ha generat un escenari d’estabilitat, diàleg i honradesa", ha sentenciat Puig.