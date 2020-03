Registrats 326 nous positius i 43 morts més amb les UCI dels hospitals valencians al 63% de la seua capacitat

La Comunitat Valenciana afronta la que tots experts consideren com la setmana més crítica quant a contagis i hospitalitzacions com a conseqüència de la crisi del coronavirus amb les seues Unitats de Cures Intensives (UCI) al 63% de la seua capacitat.

Així ho ha explicat aquest dilluns la consellera de Sanitat, Ana Barceló, qui ha actualitzat les xifres d'afecció de la COVID-19. Segons les dades aportades, s'han registrat 326 nous casos, més de la meitat dels 750 confirmats el diumenge, i això pese que en els últims 15 dies s'han incrementat un 30% les proves gràcies els equips PCR que va aconseguir adquirir el Govern valencià, ja que com ha confirmat Barceló, segueixen a l'espera dels dispositius que ha de manar-los el Ministeri de Sanitat.

Malgrat tot, Barceló ha explicat que encara és d'hora per a comprovar si aquest descens en els nous positius ve com a conseqüència de les mesures de confinament i es tracta per tant del començament de la baixada de la corba de contagis, o si per contra es tracta d'una situació puntual.

Amb aquests nous casos, la Comunitat Valenciana ha arribat als 5.110 infectats, dels quals 2.042 es troben hospitalitzats, 336 d'ells en l'UCI.

Quant als morts, s'ha produït un augment de 43 casos en les últimes 24 hores, per la qual cosa ja són 310 les morts que s'han produït en territori valencià amb la COVID-19. Per contra, s'han donat un total de 185 altes, 24 més en les últimes 24 hores.

El personal sanitari afectat amb coronavirus ascendeix 826 professionals. Sobre aquest tema, Barceló ha confirmat que el Govern valencià estudia la possibilitat de portar sanitaris de països com Cuba o la Xina: "És una possibilitat que estem remenant com a previsió davant un eventual increment de la pressió assistencial i per a dotar de personal a les noves dotacions i als hospitals de campanya que s'habilitaran; cal tindre en compte que el nostre personal mèdic també requereix d'un descans i per a això fa falta tindre alternatives", ha explicat.

Residències de gent gran

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de gent major de la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han detectat casos positius en 69 centres (7 a la província de Castelló, 17 a la província d'Alacant, 45 a la província de València).

Fins ara s'han detectat 339 residents i 112 treballadors que han donat positiu, mentre que han mort 73, d'ells quatre a Castelló (tres a Morella i un a Vila-real), 45 Alacant (32 a Alcoi, tres a la Vila, dues a Petrer, dues a Onil, un a la Nucia, un en Callosa i quatre a Alacant) i 24 a la província València (20 a Torrent, un a Picanya, un a Sedaví, un a Teresa de Cofrentes i un a València).

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari les residències Santa Elena de Torrent, L’Acollida de València, la residencia Saba de Requena, DomusVi d'Alcoi, DomusVi *Babel (Alacant), Sant Joan Baptista de Morella i la residència Santa Gràcia de Vila-real.

Barceló ha comentat que estan estudiant sota quins paràmetres sanitaris podran abandonar els residents un centre si el requereix un familiar tal com va avançar la vicepresidenta, Mónica Oltra, i altres mesures per a frenar els brots com mantindre al personal confinat en els geriàtrics.