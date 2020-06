Sánchez reitera el compromís amb la reforma del sistema de finançament i assegura que Hisenda presentarà "l'esquelet" del model al novembre

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que els punts acordats amb Compromís en el document d'investidura continuen vigents malgrat els pactes amb altres formacions com Ciutadans. Sánchez ha respost aquest dimecres en la sessió de control al diputat valencianista Joan Baldoví que el seu Govern està "encantat de reprendre els debats polítics" previs a la pandèmia.

El diputat valencià ha interpel·lat el president per si "pensa el Govern complir l'acord d'investidura que va signar amb Compromís?" i li ha retret les tàctiques de "geometria variable" que ha qualificat com a "promiscuïtat política variable". "Hem tornat a la nova normalitat i hem de mirar el futur. I passa per l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat. Els farà falta cada vot", ha advertit Baldoví, que ha recordat que els compromisos subscrits inclouen un nou sistema de finançament, que l'Estat assumisca el 50% de la despesa en dependència, inversions equiparades al pes demogràfic de cada territori i "que en l'ampliació del port de València es complisca tota la normativa ambiental".



El president ha assegurat estar "encantat" de reunir-se de nou amb Compromís i ha recordat que l'Executiu ha hagut de mobilitzar recursos polítics, materials i humans per a fer front a la COVID-19. "L'acord incloïa el finançament autonòmic i la ministra d'Hisenda ha assumit el compromís de remetre el primer esquelet del finançament al novembre", ha respost el president, que ha assegurat que "es continua treballant en l'ampliació del port de València", sense aclarir si hi haurà obligació d'una nova declaració d'impacte ambiental.



El president ha defensat que durant la pandèmia, per a fer front a les seues conseqüències, el Govern ha injectat una sèrie de recursos extraordinaris a les autonomies. En concret, per a la valenciana, ha defensat que s'ha actualitzant l'import dels lliuraments a comptes del sistema de finançament -amb 23,5 milions per a la valenciana-, s'ha oferit anticipar fins al 50% de l'import de la liquidació del sistema de finançament de 2018 -694,6 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana- i la Generalitat podrà "reprogramar" 222 milions d'euros de fons europeus no executats.