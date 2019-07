València arranca com a capital internacional de la investigació en alimentació sostenible

València comença a operar com a epicentre de l’alimentació sostenible. Dilluns s’ha inaugurat el Centre Mundial per a l’Alimentació Sostenible, un organisme creat de la mà de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) per a la investigació i la divulgació. La ciutat troba en aquest centre una oportunitat per a convertir-se en referent mundial en hàbits de vida saludables i sostenibilitat mediambiental, amb l’horta autòctona com a emblema.

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides estableix com a segon objectiu erradicar la fam, per la qual cosa veu en les administracions locals un aliat per la seua proximitat als ciutadans. La FAO reclama a les ciutats més implicació, ja que el 55% de la població mundial resideix en nuclis urbans i s’espera que la xifra continue en augment.

La seu del centre, l’únic a aquest nivell a València, serà l’edifici La Base de la Marina, un espai al costat del port de València que acollirà els investigadors, divulgadors i altres treballadors del centre. La seua tasca, dirigida per Vicent Domingo, se centrarà en la investigació i la divulgació de sistemes alimentaris sostenibles.

El centre investigarà la malnutrició i els hàbits de consum, tant des del prisma de la desnutrició i la fam com pel vessant contrari; l’obesitat. Des de la FAO adverteixen que fam i sobrepés són dos extrems d’un mateix problema i estan associats a les condicions socials i econòmiques de les famílies. A més pobresa, pitjors nivells de nutrició.

L’obesitat centrarà el primer any de treball del centre valencià. “Un xiquet obés tindrà problemes durant tota la vida”, advertia el director general de la FAO, José Graziano da Silva, després de trobar-se amb l’alcalde de València, Joan Ribó, hores abans de la inauguració. “Mai abans havíem tingut la possibilitat de ser la generació que erradique la fam al món”, s’ha enorgullit l’alcalde durant la inauguració, un acte a què han assistit la reina Letizia, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig o el premi Nobel de la Pau Edward Rubin.

Segons un estudi de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició, la taxa d’obesitat s’ha duplicat a Espanya en 20 anys i el 53% de la població adulta està per damunt del que es considera el seu pes saludable. A més, segons la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO), el 20% de la població pateix obesitat i el 80% no ho percep com a tal.

La comesa de la institució és recollir el coneixement, els avanços i les bones pràctiques que estiguen desenvolupant-se en aquesta ciutat i en altres i catalogar aquestes informacions per fer-les més accessibles. D’altra banda, busca informar, divulgar i sensibilitzar el públic i institucions en general i coordinar les administracions locals i regionals en polítiques orientades cap a la consecució de sistemes alimentaris locals sostenibles en un marc de drets humans, lluita contra la fam i la pobresa, igualtat i accions contra el canvi climàtic.

L’embrió del centre: el Pacte de Milà

La llavor del centre es va sembrar el 2015, quan en la capital de la Llombardia es va subscriure un compromís per l’alimentació sostenible i el canvi climàtic entre 200 administracions locals, entre les quals estava l’acabat d’estrenar Ajuntament valencià d’esquerres.

Un any després, Ribó subscrivia amb el director general de la FAO un memoràndum amb diversos compromisos sobre agricultura, pesca, alimentació, desenvolupament de l’economia rural i costanera i sostenibilitat dels sistemes alimentaris, així com l’educació del públic i la reducció de desaprofitaments alimentaris.

El 2017 es va celebrar a València la tercera cimera dels signants del Pacte de Milà, on es va elaborar la “Declaració de València”, un manifest que demana més implicació de les administracions locals i regionals en els processos de governança en qüestions d’alimentació, canvi climàtic, lluita contra la fam i protecció del petit productor. També en sobirania alimentària, nutrició i desaprofitament alimentari.

Amb la cita “va quedar manifesta la idoneïtat d’un sistema agroalimentari basat en la proximitat i l’estacionalitat, així com la protecció de l’entorn periurbà, que en el cas de l’horta de València suposa un sistema sostenible i exemplar”, cita el conveni subscrit dilluns amb la FAO. “Això, unit a la dieta mediterrània i l’ampli patrimoni de coneixement i investigació que es concentra en institucions prestigioses fan que l’entorn siga adequat per a generar un vèrtex de coneixement i comunicació que pot ser molt adequat per a la captació i la difusió d’accions exemplars a escala mundial”.

Així, el 2018 la FAO va proposar València com a seu per a la ubicació del centre, que es va aprovar en l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York el febrer passat; un espai d’investigació i promoció dels bons hàbits alimentaris que comença a operar des d’aquest dimarts.