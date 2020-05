Mobilitat sostenible, menys dependència d’energies contaminants i dels combustibles fòssils, control de les emissions, incentius a les renovables... La llei de canvi climàtic és la principal aposta de la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. El departament de Mireia Mollà va presentar dilluns l’esborrany d’un projecte ambiciós que estableix un horitzó de reducció de les emissions a la meitat, en línia amb els objectius de l’Agenda 2030 i els compromisos internacionals.

La norma estableix l’accés a l’energia com un dret del ciutadà i elabora un mapa per facilitar la inversió i la construcció en infraestructures renovables, especialment en energia fotovoltaica. “Volem democratitzar l’accés [del ciutadà] a l’energia com a consumidor i com a productor”, expressa la consellera, que reclama “que puguem tindre iniciativa pública d’administracions locals” en la producció energètica, trencant l’oligopoli. “Entre tots hem de contribuir a tindre un sistema alternatiu per a autoproveir-nos, però la Comunitat Valenciana ha de ser productor i aportador net” d’energia solar al mercat nacional.

Mollà, dades en mà, expressa que actualment els valencians “som contribuïdors nets a les pujades anuals d’emissions de CO₂, estem anant en direcció contrària. No ho estem fent gens bé, però tenim un territori amb moltes oportunitats” pel que fa a la producció i l’ocupació relacionada amb un model sostenible.

Sobre infraestructures, l’esborrany preveu limitacions a macroprojectes, alguns dels quals “aberracions” per al medi ambient heretades amb el beneplàcit de normatives anteriors, per la qual cosa es proposen nous criteris que impliquen reforçar la perspectiva mediambiental. La consellera creu que les administracions públiques tenen el deure d’impulsar comportaments i activitats relacionades amb el respecte al medi ambient i cap a la sostenibilitat, mitjançant educació ambiental, incentius i el lideratge en projectes en sintonia amb els compromisos adquirits.

Sobre el projecte d’ampliació nord de port de València, la responsable de Canvi Climàtic de l’executiu autonòmic insisteix en la nova declaració d’impacte ambiental: “La continuaré demanant fins que es faça”.