Mireia Mollà, sobre l’ampliació del port de València: “No té cap norma que l’acompanye, ha de fer la declaració d’impacte ambiental”

El Govern valencià no permetrà la polèmica ampliació nord del Port de València si no fa una declaració d’impacte ambiental nova. És l’advertiment que llança la consellera de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, Mireia Mollà, a l’Autoritat Portuària valenciana. L’ampliació nord, un projecte de fa més d’una dècada, implica duplicar la capacitat de moure contenidors en el recinte portuari, amb més moviment de grans vaixells i més trànsit de camions, augment que pressionaria per a l’execució d’un accés nord.

El projecte heretat del govern del PP “no té cap norma que l’acompanye, ha de fer la declaració d’impacte ambiental”, afirma amb rotunditat la consellera en una entrevista amb eldiario.es, en referència a la caducitat de l’avaluació anterior, que el president del port, Aurelio Martínez, afirma que continua sent vàlida, malgrat els canvis introduïts en l’obra. Mollà assegura que exigirà el nou informe, que ha d’avaluar les modificacions del projecte original: “Exigiré la declaració d’impacte fins que es faça. I si no, haurem d’emprendre accions”, adverteix la consellera.

L’adjudicació de l’obra a la companyia naviliera multinacional MSC, que tindrà la concessió del gegantesc moll, s’havia d’haver fet efectiva el mes de març passat, però l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, que deixa en suspens determinats tràmits administratius, ha frenat el procés. No obstant això, el port manté la intenció de seguir avant sense una declaració d’impacte ambiental nova i espera una resolució oficial del Govern que avale la seua postura.

El conflicte, adverteix la responsable de Canvi Climàtic, pot acabar en els tribunals. El seu departament considera que no hi ha norma legal que empare el projecte, atés que l’avaluació es va fer el 2007 i els plans del port han canviat notablement. “Tots els projectes hauran de tindre perspectiva climàtica. En el context de canvi climàtic, hi ha qüestions que mai s’haurien d’haver produït”, expressa la consellera, preguntada per algunes infraestructures construïdes.

Setmanes abans de l’emergència sanitària a Espanya, el port de València va intentar eludir el conflicte polític i social sorgit al voltant del projecte eliminant dues qüestions polèmiques dels plans, amb l’objectiu d’esquivar el nou informe: la prolongació en 500 metres del dic de recer i el dragatge davant de la platja del Saler, afectada per les operacions portuàries.

No obstant això, en el projecte persisteixen les modificacions que impliquen la construcció d’un moll enorme i el trasllat de la terminal de creuers a les antigues drassanes de la Unión Naval.

Per a l’executiu autonòmic, si les regions de la Mediterrània són considerades epicentre del canvi climàtic a Europa, l’Administració pública no pot contribuir a agreujar les crisis climàtiques. El camí és el contrari.