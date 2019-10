L'aeroport de Castelló torna a ser públic: la concessionària s'embutxaca 21 milions malgrat haver punxat en els objectius

L’aeroport de Castelló tornarà a estar gestionat per la Generalitat Valenciana a partir del pròxim 1 de novembre. L’intent de privatització que va fer el PP d’Alberto Fabra el 2014 després d’anys construït i “sense avions” ha acabat en una sonora punxada de la concessionària que ha acabat costant a les arques públiques 21 milions d’euros més en concepte de subvenció per no haver complit amb el nombre de passatgers mínim. La construcció ja va superar 200 milions. L’empresa pública Aerocas serà, emulant la nacional Aena, la que explote l’aeròdrom des del 31 d’octubre, que en l’actualitat té vols a Anglaterra i Europa de l’Est.

L’empresa Lavalin, propietat de la multinacional canadenca Edeis, va aconseguir el 2014 la gestió de l’aeroport i va ajudar que aterraren avions en la base castellonenca. El contracte preveia que, si no s’arribava a un mínim de passatgers, l’Administració ho cobriria amb 24 milions d’euros. L’acord era per a 20 anys, però l’empresa percebia el muntant indemnitzador en els huit primers i es donava a la multinacional la possibilitat d’eixir-se’n del compromís unilateralment.

I així ha sigut. Quan no ha acabat el sisé any i després d’anunciar-ho l’any passat, Lavalin se’n va amb uns ingressos públics de més de 21 milions d’euros. Sense haver guanyat diners, però sense pràcticament haver-ne perdut. I els comptes de l’empresa del 2018 en són un exemple. La societat explotadora va ingressar l’any passat 4,7 milions, dels quals 3.885.180 euros van ser transferències públiques per contracte i només 758.800 euros per serveis “de vol” i 50.000 més per serveis de lloguer.

El 2017, els números van ser similars, 4,4 milions d’ingressos, dels quals 3,5 van pertànyer a pagaments públics de compensació i 763.291 euros a “serveis de vol”. Els lloguers aquell any van superar els 100.000 euros. El 2016 els pagaments de l’Administració van ser de 4,3 milions, el 2015 4,5 i el 2014, quan es va signar el contracte, 2,2 milions. El 2019 el pagament serà d’uns 2,2 milions.

Un aeroport amb futur

Però en la Generalitat Valenciana no donen l’aeroport ni molt menys per mort. Volen que es convertisca en catalitzador del turisme del litoral i l’interior castellonenc i han ampliat l’oferta a la creació d’una escola de pilots i un desballestament d’avions.

La societat pública Aerocas ha impulsat una campanya de creixement comercial i posicionament de l’aeroport de Castelló en els mercats europeus. L’objectiu és la posada en marxa, almenys, de tres rutes que hauran de mobilitzar de manera conjunta 210.000 passatgers entre el 2020 i el 2023.

El director general d’Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha explicat que amb aquesta campanya “es pretén potenciar el trànsit comercial de l’aeroport i consolidar els mercats emissors, alhora que contribuïm al desenvolupament del sector turístic i del territori”.

Segons ha detallat, el pla comporta la realització d’activitats de promoció de l’aeroport de Castelló vinculades a la creació de noves rutes o a l’increment de freqüències en connexions ja existents. El contracte té una duració de tres anys i està dotat amb un milió d’euros en cada anualitat.

La campanya s’estructura en tres lots i inclou rutes de diferent tipologia, que hauran d’enllaçar a partir del 2020 l’aeroport de Castelló amb països situats dins de la Zona Europea Comuna d’Aviació (ZECA). Les connexions hauran de garantir una progressió en el nombre de passatgers en els tres anys d’aplicació del pla.

El primer lot, amb un pressupost màxim de 400.000 euros per exercici, preveu la posada en marxa, almenys, d’una ruta de caràcter anual. Les ofertes hauran de garantir 30.000 passatgers el primer any, 35.000 el segon i 40.000 el tercer.

El segon lot, dotat fins a 350.000 euros per anualitat, recull una ruta o més amb periodicitat estacional o anual, que hauran d’aportar 20.000 passatgers el primer any, 23.000 el segon i 27.000 el tercer.

El tercer lot, amb un pressupost màxim de 250.000 euros per any, està lligat al llançament d’una ruta o més amb una periodicitat estacional o anual, que hauran de mobilitzar 10.000 passatgers el primer any, 12.000 el segon i 13.000 el tercer.

Aquesta campanya se suma a les dues anteriors promogudes per Aerocas. La primera va possibilitar una ruta anual a Bucarest i dues d’estivals a Budapest i Katowice. La segona ha generat tres connexions més, que operaran pròximament i que tindran un període de vigència de tres anys: una a Londres-Luton, que arranca el pròxim 9 de desembre; una altra a Viena, que comença el 30 de març; i una a Marsella, que comença el 14 d’abril.

L’Aeroport de Castelló vol competir i ho farà des d’una empresa pública. La gestió privada ha fracassat al primer intent. Lluny queden ja els exabruptes de l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra com l’“aeropuerto del abuelito”.