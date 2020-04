Els productors ecològics creen una plataforma de venda directa online per a connectar agricultors i consumidors

Els productors d'alimentació ecològica s'uneixen durant la crisi pel coronavirus per a crear una plataforma digital en la qual facilitar al consumidor l'accés als seus productes. Els agricultors i empreses agrupades en el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han posat en marxa un mercat online per a pal·liar els efectes de la prohibició de la venda en mercats no sedentaris.

El decret de l'estat d'alarma permet la venda directa en mercats municipals, supermercats i altres establiments, però impedeix els anomenats mercats ambulants, una font d'ingressos per als xicotets productors d'alimentació o tèxtil. No obstant això, sí que es permet la venda porta a porta, un canal al qual els agricultors s'han llançat en aquesta crisi econòmica, especialment aquells amb terres reduïdes que no poden proveir a una superfície comercial.

La crisi del coronavirus i el confinament forçós han obligat a sectors com el de la producció ecològica a obrir noves vies de mercat. Encara que la venda a domicili ja es realitzava, el Comité ha volgut crear una plataforma en la qual s'ha habilitat un directori per a afavorir el comerç intern i de proximitat. Segons explica Vicent Cabanes, del CAECV, es busca donar eixida "als productors que no poden anar a una gran superfície, que van al mercat de carrer, que són els que tenen un problema de comercialització". En 2019 aquest sector va generar un volum de negoci de 518 milions d'euros, 66 més que l'any anterior i la superfície certificada arriba a les 127.909 hectàrees en la Comunitat Valenciana.

Segons explica Cabanes, el consumidor de producte ecològic està ja acostumat a trobar vies de distribució alternatives als supermercats, encara que molts ja han incorporat aquest tipus de producte, per la qual cosa el portal es converteix en una eina més "per a posar en contacte productor xicotet i consumidor xicotet". El portal consta d'un directori amb els contactes separats per províncies, telèfon del proveïdor i municipi en el qual té les collites, perquè el consumidor trie el més pròxim i mire amb el proveïdor la forma d'enviament.

"Som un sector molt acostumat a això; com és xicotet productor amb xicoteta producció, estan acostumats a la venda porta a porta", explica Cabanes, que aplaudeix el bon acolliment del mercat digital: "En 24 hores hem tingut 80 peticions, 700 empreses i uns 2.200 agricultors".

Com el sector primari es considera de primera necessitat, els productors ecològics continuen tenint oberta la via de l'exportació. De fet, països com França han sol·licitat la reobertura de fronteres amb Espanya per a proveir-se de fruita i verdura. Els agricultors aprofiten aquesta crisi per a renovar-se a nivell empresarial, però també per a reivindicar la importància d'un sector perjudicat per la globalització.