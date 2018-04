La Diputació de València lluitarà contra la sequera ajudant als municipis a aconseguir xarxes d'aigua més eficients

El pla d’ajudes per eliminar les fuites d’aigua en els municipis valencians, dotat amb més de 4 milions d’euros, premiarà aquells ajuntaments que hagen realitzat estos anys inversions en el cicle de l’aigua. Així ho va anunciar ahir el President de la Diputació, Jorge Rodríguez, en una jornada tècnica al voltant de la gestió de l’aigua dirigida a ajuntaments i a la qual han acudit més de 100 alcaldes i regidors de les comarques valencianes.

Rodríguez, qui ha avançat que les ajudes per a obres que milloren l’eficiència de les xarxes d’abastiment d’aigua poden arribar als 100.000 euros i podran executar-se entre 2018 i 2019, creu que és necessari “premiar l’esforça d’aquelles poblacions que venen fent esforços per millorar el servei d’aigua als seus veïns i veïnes”, ha insistit Rodríguez.

“Som conscients que vivim en un àrea amb greus problemes de sequera i que, pel que fa a les xarxes de distribució, perdem molta aigua des que la portem de l'aqüífer fins que arriba a les cases”, ha expressat Rodríguez. És per açò que, davant aquest tipus d'inversions, “necessàries però quantioses des d'un punt de vista econòmic, la Diputació ha volgut arbitrar un pla específic”, ha explicat Jorge Rodríguez.

La convocatòria de subvencions encaminades a la lluita contra la sequera per als exercicis 2018-2019 que ha plantejat la Diputació donarà un termini de 30 dies hàbils per a sol·licitar les ajudes, amb les quals es podrà finançar fins a un 90% de cada actuació de millora amb un pressupost màxim de 100.000 euros.

Les actuacions que es podran executar a través d'aquest pla contra la sequera contemplen obres i/o actuacions relacionades amb el subministrament d'aigua, nous dipòsits i millora dels existents, automatització i telecontrol de les instal·lacions, actuacions per al control de pèrdues a les xarxes de subministrament, instal·lació de comptadors i equips de control de cabals i pressions i la construcció de sistemes d'emmagatzematge o drenatge que permeten l'ús de recursos hídrics alternatius mitjançant la regeneració i/o reutilització de l'aigua per als usos permesos.



“N’hi ha municipis on de cada 100 litres es perden el 50 al llarg del camí”, ha denunciat el president durant la seua intervenció. Ara, “la Diputació dotarà als ajuntaments de les eines necessàries per a millorar la xarxa hidràulica i fer-ho amb la màxima eficiència possible”. “Hem de posar-nos les ulleres de mirar a llarg termini”, ha remarcat Rodríguez. “En açò estem treballant”.