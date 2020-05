Una associació de treballadors sense afiliats i un exdiputat del PP que assessora la patronal del joc pressionen per tombar la llei valenciana contra la ludopatia

Una associació de treballadors del sector del joc sense afiliats ni portaveus. Un consultor i exdiputat autonòmic del PP que combina la comunicació d’aquest misteriós ens amb la de la patronal catalana de màquines recreatives. I un objectiu comú: tombar la Llei del joc valenciana, que pretén limitar la proliferació de cases d’apostes i salons de joc.

En plena pandèmia del coronavirus ha sorgit la fantasmagòrica Unió de Treballadors de Salons de Joc de la Comunitat Valenciana (UTSJCV) que demana la retirada del projecte de llei i acusa els partits que sostenen el Govern del Pacte del Botànic de posar en risc milers de llocs de treball.

La UTSJCV diu que ha nascut “davant dels atacs que en els últims mesos estem rebent per part de determinats partits polítics i institucions públiques valencianes”.

El projecte de llei que impulsa el Govern del Botànic, format per PSPV-PSOE, Compromís i Podem, impedirà que hi haja màquines escurabutxaques a menys de 850 metres dels centres escolars, tal com va informar aquest diari. Així, la UTSJCV advoca per mantindre la llei actual que regula el sector, aprovada el 1988.

La pàgina web d’aquesta associació tan singular va ser creada el 31 de març passat per l’empresa Juan López Comunicación SL, propietària de la consultora Strategycomm. Joan López Alegre, l’accionista únic d’aquesta mercantil, ha sigut, segons el seu currículum en Linkedin, diputat pel Partit Popular en el Parlament de Catalunya i assistent de l’eurodiputat de Ciutadans llavors Juan Carlos Girauta en el Parlament Europeu. Professor i columnista de l’edició catalana del diari ABC, López Alegre va ser a més “assistent de comunicació” del vicepresident del Parlament Europeu llavors, Alejo Vidal-Quadras.

La consultora Strategycomm també gestiona el màrqueting i la comunicació de Europer (associació independent d’empreses operadores de màquines recreatives de Catalunya). “Som una empresa que afortunadament fa molts anys que treballa en el mercat”, afirma per correu electrònic l’executiu de la consultora Joan López Alegre.

Malgrat estar suposadament formada per 2.500 treballadors, no tenen cap afiliat. La UTSJCV és “una associació que no genera afiliats ni té vocació de continuïtat, sinó que sorgeix arran de la preocupació pel futur del seu treball, per tant funciona via xarxes socials, WhatsApp i relació d’uns treballadors amb altres”, assenyalen fonts de l’entitat a eldiario.es. El web, estrenat fa poc més d’un mes, indica que la “la UTSJCV està formada per més de 2.500 treballadors i treballadores”.

El fantasmagòric ens tampoc té “cap forma jurídica” i es limita a “explicar la realitat laboral” de “milers de persones que veuen la seua faena en qüestió si la llei del joc, actualment en tramitació, avança fins al final amb la redacció actual”.

“Cal tindre en compte que la situació econòmica creada pel coronavirus deixarà aquestes persones sense ocupació i, el que pot ser pitjor, sense alternativa”, afig la UTSJCV en les seues respostes a un qüestionari d’aquest diari enviat a través del consultor Joan López Alegre.

El període d’esmenes a la llei va acabar uns quants dies abans del decret d’estat d’alarma per la pandèmia del COVID-19 (la llei serà una realitat quan siga aprovada pel ple de les Corts Valencianes). El ‘sindicat’ sense afiliats no va presentar cap esmena al text “perquè la idea va sorgir quan es va veure la redacció definitiva de la llei que havia d’aprovar el ple de les Corts d’abril i després durant el confinament va anar agafant forma”.

La UTSJCV tampoc té cap portaveu. “Els impulsors estan parlant entre ells si cal crear una associació i elegiran també portaveus pròximament per reunir-se amb els grups en les Corts”, afirmen les fonts consultades.

El manifest inaugural de l’entitat, emés l’1 de maig passat, ha tingut un impacte que s’ha limitat a la revista Azar (“líder i degà de la indústria del joc”) i a l’edició valenciana d’Economia Digital, del consell d’assessor de la qual forma part el consultor Joan López Alegre des de fa un parell de mesos, segons el seu currículum en Linkedin.