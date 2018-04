Ábalos creu que el PSPV necessita "més informació" del finançament sota sospita per a depurar responsabilitats

El secretari d'Organització del PSOE considera que encara els falta informació per a demanar responsabilitats polítiques als socialistes valencians esguitats pel suposat finançament irregular. José Luis Ábalos, home fort de Pedro Sánchez i en el PSPV, creu que necessiten més dades que els periodístics per a prendre mesures.

La primera informació sobre la investigació es va publicar a mitjan març. La interlocutòria d'arxiu, divendres passat, quan hores després els socialistes valencians van parlar dels primers esbrinaments de les seues perquisicions internes: havien oposat, van dir, diverses factures a l'empresa presumptament en el focus de la trama, que coincideixen amb les quals assenyalava la jutgessa en l'escrit.

"Si tinguérem un relat que assenyala a algú amb un comportament no exemplar tindríem capacitat per a actuar", ha dit aquest dijous, preguntat per la petició de Podemos que els socialistes aparten, entre uns altres, Jose Manuel Orengo dels seus càrrecs institucionals fins que s'esclarisca la qüestió. En la interlocutòria, la magistrada aprecia indicis d'alguns delictes relacionats amb finançament irregular que estarien prescrits o que no corresponen al partit judicial de València i per açò va enviar la documentació facilitada pel PP en la seua denúncia a altres quatre jutjats. Les suposicions, en el cas dels socialistes valencians, giren entorn de Orengo i José Ramón Tíller.

"Fins ara no hem tingut un assenyalament de persones concretes amb un relat imputable. Necessitem que es diga a qui s'imputa, qui i quines conductes. Si no, no podem fer més", s'excusava el dirigent socialista.

El secretari d'Organització socialista diu que el PSPV els manté informats a Ferraz sobre els avanços de la investigació interna, encara que no ha volgut comentar el seu contingut. Es farà quan finalitze el termini, ha sentenciat, que és el mateix que va donar Podemos als seus socis del Botànic: la primera setmana de maig.