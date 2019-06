L'hospital La Fe dona l'alta Zaplana, el qual ja passeja per les platges de Benidorm

L'expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha sigut donat d'alta de la patologia vinculada a la leucèmia que patia i que li va permetre eixir de la presó provisional decretada per la jutge d'instrucció quan va ser detingut després de l'operació 'Erial'. L'expolític ja passeja per les platges de Benidorm, tal com ha gravat el diari Información d'Alacant la setmana passada i com feia abans de ser detingut per la Unitat Central Operativa de la Guardia Civil.

Fonts de l'Hospital La Fe han confirmat a eldiario.es que Zaplana ha sigut donat d'alta i que se li ha retirat la Unitat d'Hospitalització a domicili que li va ser assignada quan li van permetre abandonar l'hospital a les set del matí del passat dilluns 11 de febrer. Aquest tractament li va ser donat a l'expresident de la Generalitat saltant-se la llista d'espera, la qual cosa va evidenciar un tracte preferencial al polític respecte a altres pacients.

La salut d'Eduardo Zaplana va ser un motiu de controvèrsia entre la jutge instructora i el cap d'Hematologia de l'Hospital La Fe, Guillermo Sanz, el qual va arribar a escriure que Zaplana era una bomba de rellotgeria i podia morir en qualsevol moment. Aquest informe va permetre l'expresident de la Generalitat deixar la presó provisional i rebre cures a l'hospital La Fe des de desembre de 2018 a febrer de 2019.

Passat un temps des que Zaplana abandonara l'hospital, l'expolític ja ha sigut donat d'alta i passeja per la platja a l'espera que la investigació del cas 'Erial' avance.