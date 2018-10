El Pacte del Botànic accelera 15 lleis que blinden els drets socials en l'últim tram de la legislatura

Els partits que formen el Pacte del Botànic -PSPV-PSOE, Compromís i Podem- estan deixant clar que volen entendre's en un futur. Malgrat algunes picabaralles, les tres formacions volen demostrar que el seu acord suposa el canvi a una altra època en les maneres de fer política. Així ho han deixat clar a l'eixida de l'última reunió de seguiment del pacte, convocada aquest dilluns per Compromís en la seua seu per a tractar els pressupostos i l'agenda legislativa de l'últim tram de la legislatura.

En les seues declaracions als mitjans han manifestat que en els últims pressupostos és més el que els uneix que el que els separa. Així, malgrat que no hi ha cap acord encara -Podem el condiciona al fet que s'integren les seues demandes- es busca a tres bandes imitar el pacte de Pedro Sánchez amb Pablo Iglesias. Encara que per a molts dirigents són els dos líders nacionals els qui imiten l'acord valencià. Fóra primer l'ou o la gallina, la veritat és que hi ha voluntat que els comptes per a l'últim any de l'Executiu passen amb lleugeresa el seu tràmit parlamentari. I malgrat que hi haurà esmenes dels tres grups -a més de les de l'oposició- en les Corts Valencianes, la idea és tindre clars els vots abans que entren al Parlament. La presentació del projecte, si no hi ha sorpreses, serà la setmana vinent.

Al marge dels comptes, els tres socis han arribat a un altre acord: l'agenda legislativa. Si bé el document subscrit al Jardí Botànic i revisat en diverses ocasions pels tres partits ja inclou fil per randa què han de fer el Govern i les Corts, els dirigents entenen que donat l'escàs marge de temps amb el qual conten cal prioritzar. I posats a legislar, les formacions d'esquerra han advocat per accelerar les lleis -en realitat, la seua tramitació- que blinden els drets socials i vagen encaminades a establir les bases d'un nou model socioeconòmic. Vegeu: la llei LGTBi, la llei d'Infància i d'Adolescència, la llei d'Igualtat, la llei de Serveis Socials Inclusius, la llei d'ordenació del territori... i així fins a completar els nou projectes de llei que el Consell ja ha presentat en les Corts. A més, els socis s'han compromés amb diverses propostes de Podem, com la llei d'expresidents -que porta embossada un parell d'anys-, el disseny d'un nou sistema de residus, la llei electoral, la llei de titulació hipotecària i, en honor de la regeneració democràtica, la llei per al buidatge de les diputacions.