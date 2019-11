Unides Podem perd un diputat per Alacant i es queda amb quatre escons

Unides Podemos pateix un lleuger descens en la Comunitat Valenciana en les eleccions generals del 10 de novembre respecte a les del 28 d'abril. La unió de Podem i Esquerra Unida ha obtingut quatre diputats en l'autonomia, dos d'ells per la província de València, els mateixos que va obtindre en l'última convocatòria de les generals.

La coalició perd un escó per la província d'Alacant i manté el de Castelló, baixant en aquesta província prop de 5.000 vots. En la circumscripció alacantina es deixa prop de 40.000 vots i a València província perden 30.000 vots.

En les eleccions generals d'abril de 2019 l'aliança electoral va obtindre 382.798 vots en la Comunitat Valenciana. Amb les dades provisionals, Unides Podem obté prop de 332.000 vots entre les tres províncies valencianes.

La consellera de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, portaveu d'Esquerra Unida, assenyala que el preocupa l'auge de l'extrema dreta i assegura que la seua formació confia a recuperar el diputat perdut per Alacant. "No perdem l'esperança fins que acabe el recompte", assenyala en declaracions a À Punt. "Les eleccions mai s'havien d'haver repetit" i el poble manifesta "que vol un Govern de coalició progressista", afirma.

El cap de llista per València, Héctor Illueca, sosté que el PSOE "ha tractat d'acabar amb aquest espai polític. Crec que no ho han aconseguit" i considera que amb la repetició electoral "només li han fet perdre el temps a Espanya i li han donat ales a l'extrema dreta, la gran beneficiada de la repetició electoral".

