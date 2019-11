El líder de Podem dimiteix i força la creació d'una gestora

El secretari general de Podem en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha anunciat al partit la seua marxa de la direcció i la convocatòria d'una gestora que es faça càrrec fins a la convocatòria de la tercera Assemblea Ciutadana.

Estañ va comunicar la seua intenció diumenge passat a membres de la formació i ha formalitzat la decisió aquest dilluns, segons ha pogut saber eldiario.es. La gestora estarà controlada per representants valencians i integrarà a les diferents sensibilitats del partit.

El fins ara responsable de Podem va anunciar al juliol la seua intenció d'eixir de la direcció a l'octubre. Estañ va convocar una Assemblea Ciutadana per a triar un nou rumb per al partit, idea que es va veure alterada per la convocatòria d'altres eleccions generals. L'eixida d'Estañ estava acordada per a després de la convocatòria electoral.

Segons ha expressat el partit en un comunicat, l'equip tècnic que assumeix la gestió del partit fins a l'assemblea i està format per la portaveu parlamentària Naiara Davó; la diputada Pilar Lima; la secretària d'Organització, Lidia Montero; la directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona, Ángela Ballester; i els integrants del partit Anabel Mateu, Pau Sanz i Pau Vivas.

En un escarit comunicat, el partit afirma que "escometrà la renovació dels seus òrgans una vegada tancat el cicle electoral, per a afrontar aquesta nova etapa en la qual Podem forma part del Consell". Així, consideren que s'obri “una oportunitat clau per al país amb l'esperança d'un govern de coalició que comence a solucionar els problemes que portem arrossegant dècades i ens prepare per als reptes del futur”.