El fullet per a bustiar del PSOE remet a una web comprada per Compromís que critica "el bloqueig" de Sánchez

La batalla de l'esquerra de cara al 10 de novembre es juga en els sondejos, els debats i també en Internet. Un militant de Compromís, que concorre en coalició amb Més País, el partit d'Errejón, va comprar fa unes setmanes el domini ahoraespaña.com, una adreça web que el PSOE recomana en el seu mailing electoral i que hauria d'haver sigut la base de la seua campanya electoral en la xarxa. En lloc de les propostes de Pedro Sánchez, els internautes que naveguen per aquest lloc es troben una galeria de dotze imatges que critiquen el "bloqueig" d'un Govern progressista en les negociacions entre PSOE i Podemos.

La compra del domini que es basa en el lema principal de campanya del PSOE amenaça amb fer un trencat als comptes dels socialistes després que el partit haja encarregat part del mailing electoral que s'envia als domicilis per correu postal amb referències a aqueixa adreça d'internet. D'aquesta manera, tal com estan ara les coses, la publicitat electoral socialista demana consultar una web en poder de Compromís-Més País que publicita missatges negatius sobre els socialistes i que ven la coalició Compromís-Més País com la solució al bloqueig que viu el país.

Sobre electoral del PSOE amb el domini "ahoraespaña.com"

El militant de Compromís-Més País va comprar el passat 30 de setembre per 8 euros i 50 cèntims cadascun dels tres dominis ahoragobierno.es, ahoragobierno.com i ahoraespaña.com. Quina ha sigut la sorpresa? Que el PSOE ha inclòs en el seu mailing electoral l'adreça web ahoraespaña.com com a base de la seua campanya i dels missatges que reflecteixen els sobres amb propaganda electoral que arriben a milions d'espanyols, segons s'observa en els sobres del mailing socialista.

En la pàgina web que hauria de ser com a eix central de la campanya de Pedro Sánchez es poden consultar ara dotze imatges crítiques contra el fracàs de les negociacions per a un govern progressista després del 28 d'abril. "Ara Govern? I en les últimes setmanes per què no?", escriu la pàgina web en referència al lema del PSOE "Ara Govern. Ara Espanya", que va presentar el mateix president en funcions el 30 de setembre. Aqueix mateix dia el militant de Compromís adquiria aqueixos dominis en internet.

Pedro Sánchez durant un acte celebrat a Valencia.

La web fa referència als perjudicats per "la falta d'acord". Les "persones", la "gent treballadora", les dones, el medi ambient, els majors i les "persones LGTBI", denúncia la pàgina, on es conclou que "per a acordar un Govern que millore la vida de les persones" s'ha de comptar amb la coalició Compromís-Més País.

La "mala jugada" ha enxampat per sorpresa als estrategs del PSOE, que van incloure un domini en el mailing que s'envia per correu postal, sense tindre comprats els llocs web.

Antecedents similars també valencians

No és la primera maniobra d'aquest tipus que es dona en la política valenciana. El polèmic assessor del PP de València Luis Salom va registrar en 2015 els dominis Guanyem València i Guanyem Barcelona en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i va obligar al partit d'Ada Colau i a Podemos a València a concórrer en les eleccions municipals de fa quatre anys com Barcelona en Comú i València en Comú.