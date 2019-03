Dos anys de l’anell ciclista de València: l’ús de bicis i patinets es dispara i el de cotxes baixa per la ronda interior

“Use la bici tots els dies per a vindre a treballar al carrer de de Colom des de ma casa, que està al Cabanyal; faig tot el recorregut en carrils bici i m’encanta, haurien de fer-ne més i no em semblaria gens bé que algun partit decidira revertir-los, perquè és una obra ja feta i cada vegada hi ha més gent que els usa”.

Així es pronuncia Paula, de 35 anys, usuària habitual de l’anell ciclista (el carril bici que envolta Ciutat Vella) que aquest diumenge compleix dos anys. Com ella, tots els usuaris consultats es mostren encantats amb l’expansió de la xarxa ciclista.

Per exemple, Rafael, turista brasiler que ja està dos mesos a València, comenta que durant la seua estada sempre s’ha mogut amb bici: “Vaig a tot arreu amb bici i m’encanta, a la platja o a comprar. Al Brasil és complicat, és perillós anar amb bici, per això estic gaudint molt ací”.

Rafa, valencià, és usuari de la bici malgrat els seus 72 anys i assegura que la possibilitat d’eliminar algun carril bici com el del Regne de València, possibilitat plantejada pel PP o Ciutadans, seria “una reculada”. Afig que “potser es podia haver fet pel passeig central, però és només una opinió, per a això estan els tècnics, que són els que en saben”.

Fora dels usuaris de l’anell tampoc falten les opinions crítiques. Per exemple, Jorge, usuari de motocicleta de 51 anys, comenta que “em sembla bé que hi haja carril bici, però veig molts ciclistes que van per voreres i que se salten semàfors; crec que no poden desaparéixer els cotxes de sobte ni som delinqüents que portem vehicles de motor i no tothom, per faena o per diversos motius, pot anar amb bici”.

Malgrat el debat lògic que genera tot canvi en la mobilitat, les xifres diuen que les circulacions per l’anell ciclista i la resta dels carrils bici s’han disparat en l’últim any, i que el trànsit per la ronda interior s’ha reduït, encara que d’una manera més moderada.

Segons les estadístiques de l’Ajuntament, publicades en l’apartat de mobilitat del web municipal, el conjunt del traçat que envolta Ciutat Vella va obtindre el mes de gener passat (últimes dades disponibles) una intensitat mitjana diària en dies laborables de 23.688 circulacions, un 35% més que en el mateix mes del 2018.

A més, en el mateix període, l’ús del carril bici de Navarro Reverter ha crescut un 30%, el del pont de l’Assut un 22%, el del pont d’Aragó un 23%, el de l’avinguda d’Aragó un 17,8% (sentit Blasco Ibáñez) i un 15% (sentit cap al centre) i el de l’avinguda del Port entre un 6,3% en el tram més pròxim a la Marina i un 19% en el més pròxim al centre.

Pel que fa als vehicles de motor, entre gener del 2018 i gener del 2019 s’ha registrat un descens del trànsit del 2,6% en la ronda interior per la qual transcorre l’anell ciclista. En la Gran Via del Marqués del Túria ha baixat un 0,2% i en Germanies un 3,6%. En Ferran el Catòlic ha descendit un 1,8%.

Quant als accessos a la ciutat, el trànsit motoritzat ha pujat un 1,4% en l’avinguda de Catalunya i un 2% en la de les Corts Valencianes. No obstant això, ha baixat un 7% en l’avinguda del Cid i un 10,3% en l’avinguda d’Ausiàs March.

“Un abans i un després”

Un dels membres destacats de València amb bici, Fernando Mafé, valora els dos anys de l’anell ciclista de manera “molt positiva, ja que ha suposat un abans i un després en el camí cap a la mobilitat sostenible de València”.

Mafé comenta que el carril bici “està fent pols el seu propi rècord d’ús mes rere mes” i considera que és “una infraestructura que suma molts punts a aqueixa idea de ciutat moderna, dinàmica i europea”.

Un nou contador de bicis.

A més, “milloraria les anomenades illetes o refugis per a vianants, ja que, tal com estan plantejades, generen situacions incòmodes i conflictives, no n’hi ha prou de pintar en terra ‘espere verd’“.

De la seua banda, des de la Federació de Veïns coincideixen a destacar els beneficis de l’anell ciclista, però demanen més informació a les associacions veïnals abans d’executar noves infraestructures, perquè aquestes puguen fer-hi les seues aportacions i millorar el transport públic, “especialment les connexions amb l’àrea metropolitana”.

Amb motiu del segon aniversari de l’anell ciclista, hi ha diversos actes preparats diumenge a les 11.30 hores en l’esplanada de la Plaça de Bous. Entre altres coses, està previst que s’estrene un nou comptador digital de ciclistes que es va instal·lar divendres, com va avançar el diari 20 minutos.