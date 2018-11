El Sindicato de Policías Locales reclama la reprobación de Giuseppe Grezzi en el próximo pleno municipal

El Sindicato de Policías Locales (SPPLB), sindicato mayoritario en el colectivo de la policía local, ha pedido este sábado a los grupos municipales que promuevan la reprobación del concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi en el próximo pleno.

Este colectivo, "harto de las salidas de tiesto de este individuo", ha manifestado a través de un comunicado que "espera el apoyo de sus representantes políticos" en esta cuestión. Estas declaraciones han tenido lugar tras una orden de la concejala del ramo y el comisario jefe donde se dicta un protocolo interno de actuación ante las "injerencias" en actuaciones de los agentes por parte de "alguna autoridad que quisiera arrogarse competencias y funciones impropias".

Fuentes sindicales han señalado que esta orden responde a las "intromisiones" del concejal de Movilidad Ciudadana, Giuseppe Grezzi, desde el inicio de la legislatura, y en concreto por intervenir esta semana en una actuación policial en la plaza del Ayuntamiento a un músico callejero.

Por parte del SPPLB, han criticado que este edil "forma parte del Gobierno Municipal y parece no saber estar a la altura que se le presupone a un gestor público y su corresponsabilidad en todo el gobierno municipal", han criticado desde el sindicato, desde donde han añadido que "si es así que dimita".

Así, desde el sindicato, han expresado que "entienden" la publicación por parte del comisario jefe que recuerda el protocolo de actuación, el cual "todos los policías locales ya conocen", según han resaltado.

"Pero la firma de la concejala -Anaïs Menguzzato- sobra" han expresado desde el SPPLB, desde donde han añadido que "donde tiene que estamparla ella y su grupo es en la reprobación de este señor, ya que sino no serán más que buenas intenciones y toques de atención". "¿Por qué? Porque quien le tiene que poner en su sitio no lo hace, y este no es otro que el señor alcalde", han agregado.

Para los representados por el sindicato, "ya es difícil" desarrollar su trabajo, "para que encima se jalee desde las propias instituciones la desobediencia a las mismas por parte de individuos como el señor Grezzi, que altera el orden público y pone en riesgo a trabajadores que no hacen más que su trabajo".

"Estaremos en el próximo pleno para comprobar si a este 'señor' se le pone en su sitio, o si por el contrario se le va a seguir permitiendo semejantes despropósitos", han concluido.