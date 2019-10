Igea desdeña la denuncia del PSOE por un sobrecoste de 8 millones de euros en el Hospital de Burgos y reitera que se debe al IPC

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha desdeñado este jueves la denuncia pública lanzada por el PSOE de Burgos, en la que los socialistas aseguraban haber descubierto un nuevo sobrecoste en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). "No dejamos de sorprendernos cada día con estos descubrimientos. Lecciones las justas y un poquito más de trabajo y de rigor", ha espetado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

Como ya había declarado el Gobierno autonómico, los más de 8 millones de euros que el PSOE achaca a un sobrecoste, se trata de una cifra prevista en el pliego del contrato firmado con la concesionaria, relativo a la actualización del IPC. "Intentar vender a los ciudadanos que han descubierto un sobrecoste es una investigación del tipo 'Mortadelo y Filemón, Agencia de Información'", ha ironizado el vicepresidente.

La secretaria general del PSOE de Burgos y cabeza de lista al Congreso, Esther Peña, llamó este miércoles "cobardes" a los responsables del PP y Ciudadanos en la Junta por tratar de ocultar la aprobación de lo que consideran "un nuevo sobrecoste" de 8.739.316 de euros. Los socialistas denunciaron, además, que el Consejo de Gobierno autorizó la actualización del contrato de concesión sin hacerlo público.

"Lo que me planteo es cual alternativa ¿el incumplimiento del contrato?", se ha preguntado Igea, quien ha apuntado a que si el dato del IPC hubiese sido negativo, el resultado hubiese sido económicamente favorable parla Junta. El vicepresidente, que no ha explicado a qué ejercicio corresponde el dato del IPC, ha retado a los socialistas a "acudir a un juzgado" si creen que hay algún error. "Cualquier día van a descubrir que la tierra es redonda y les aseguro que no es una novedad", ha rematado.

Investigación sobre las incompatibiliades

Sobre la investigación abierta por posibles incompatibilidades de directivos médicos de Sacyl en Castilla y León, tal y como publicó eldiario.es, Igea ha reiterado que todo el personal sanitario debe cumplir la ley. Además ha añadido, que se ha procedido a investigar el hecho y que, como se trata de una investigación reservada, hasta que no se lleve a cabo no podrán hacerse públicos sus resultados.