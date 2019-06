Vox Palencia no admite el "chantaje" para dar la alcaldía a Ciudadanos

La candidata de Vox al Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, cierra la puerta a apoyar al candidato de Ciudadanos, Mario Simón, en el pleno de este sábado, como habían acordado las direcciones de Ciudadanos y del PP para hacerse con la Junta de Castilla y León. Lalanda ha reiterado a eldiario.es su negativa de apoyar al candidato de Ciudadanos, Mario Simón en el pleno del sábado. Lalanda cree que la dirección nacional de Ciudadanos ha intentado chantajearles para alcanzar poder municipal, cuando solo tienen 3 de los 25 concejales.

Lalanda, ha publicado una carta abierta donde advierte de que su formación no va a entrar en "chalaneos" ni a ser comparsa" de la "indignidad" a la que las direcciones de PP y Ciudadanos quieren someter a Palencia. Según confirma Lalanda, la posición de Vox Palencia está respaldada por la dirección nacional de Vox, concretamente, por el líder de partido, Santiago Abascal, con quien ha hablado estos días.

Vox Palencia entregó el pasado domingo un documento programático al PP sobre el que negociar un acuerdo de Gobierno al que se podría sumar Cuidadanos, pero que esta semana se produjo un cambio de posiciones impuestas "desde Madrid y Valladolid" para hacer alcalde al candidato de Ciudadanos Mario Simón. "Es un chantaje: o se vota a Ciudadanos o gobierna el PSOE, y nosotros no lo aceptamos", explica Lalanda por teléfono. "Por culpa de pasteleos extraños quien va a entregar el gobierno municipal a la izquierda es Ciudadanos", remata.

En la misiva, la formación palentina también se muestra muy crítica con la actitud del PP de Pablo Casado, oriundo de la ciudad, quien, según la formación, "traga con que Palencia sea sólo una moneda de cambio para mantener la Junta en su poder". Según explica, la "débil" posición del PP les ha llevado aceptar la línea roja impuesta desde Madrid, de que Ciudadanos, con tres ediles, debe encabezar el Ayuntamiento.

Si Ciudadanos y el PP no cambian su posición, la única concejal que logró Vox en Palencia, votará en contra del candidato Mario Simón en el pleno de investidura de este sábado. Según ha explicado la propia concejala, Vox solo podría cambiar de posición si se aceptan dos condiciones: que no se imponga un alcalde de Ciudadanos y que su partido entre en el gobierno. Esta mañana, Lalanda ha recibido una llamada de Ciudadanos para hacerse una foto junto al PP, aunque le han explicado no iban a cambiar de posición. "Les he dicho que no, que las fotos me las hago con mi familia".