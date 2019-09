El barco Ocean Viking rescata a 50 personas frente a las costas de Libia

El barco Ocean Viking, operado por las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin fronteras, ha rescatado a 50 personas en las costas de Libia. Según la primera organización, el rescate ha durado al rededor de tres horas. A bordo de la embarcación en peligro había 12 menores y una mujer embarazada.

De momento, no han trascendido más detalles sobre la operación de salvamento ni sobre si la tripulación pedirá en las próximas horas puerto seguro para desembarcar a los supervivientes a las autoridades maltesas e italianas o permanecerá en la zona de búsqueda y rescate.

Por su parte, el barco Alan Kurdi continúa en aguas internacionales frente a Malta a la espera de instrucciones para desembarcar a 8 migrantes mientras la situación a bordo se deteriora.

Este domingo, la organización ha informado de que un tercer menor "ha intentado suicidarse" y exige una solución que ponga fin a más de una semana de espera. Dos menores fueron evacuados la semana pasada por las autoridades maltesas tras sufrir varios ataques de ansiedad.

The #AlanKurdi Head of Mission just informed me about another suicide attempt by a minor. Does someone have to be injured before the #RCCMalta takes #responsibility? How do you explain this irresponsible behavior @Armed_Forces_MT❓



Please end this standoff immediately!