12 personas mueren y 41 son rescatadas tras un nuevo naufragio frente a la costa libia

Un total de 41 personas han sido rescatadas y al menos otras doce han perdido la vida en un nuevo naufragio en aguas del Mediterráneo, a 20 millas de la costa libia, según ha informado este martes la ONG alemana Sea Watch, encargada del rescate, a través de su cuenta en Twitter.

Según esta ONG, el buque "Trenton" de la Marina de Estados Unidos ha localizado una embarcación de goma y ha alertado por radio al barco humanitario de esa organización que se ha dirigido hacia la zona. La organización ha indicado que el rescate lo llevó a cabo la Armada estadounidense, "que está pidiendo a Roma que asigne un puerto" a la ONG para trasladar a los migrantes auxiliados.

La ONG alemana ha apuntado que "esto es lo que ocurre cuando no hay suficientes efectivos de rescate". "¡Necesitamos más naves de rescate aquí!", han dicho. Por el momento se desconoce cuántas personas iban en la embarcación hundida.

🔴 BREAKING #SeaWatch is heading towards a shipwreck 20 miles from Libya, reported to us by an order of the U.S. Navy, which has rescued 41 people from the water and confirms 12 corpses. This happens, if there are not enough rescue assets in place and a #safepassage is absent.