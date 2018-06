El primer ministro de Malta agradece al Gobierno español que se ofrezca a acoger al Aquarius

Tras negarse este domingo a abrir sus puertos al barco Aquarius, que se encuentra a apenas 27 millas de su país, el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha agradecido al Gobierno español su ofrecimiento para que la nave desembarque en el puerto de Valencia.

"Le agradezco al primer ministro de España, Pedro Sánchez Castejón, que acoja al Aquarius después de que Italia rompiera las reglas internacionales y causara un estancamiento", ha señalado Muscat, quien ha añadido que Malta "enviará suministros" al buque, en el que permanecen a bordo 629 personas rescatadas. "Tendremos que sentarnos y debatir cómo evitar que esto suceda de nuevo. Este es un tema europeo", ha agregado.

I thank #Spain PM @sanchezcastejon for taking in #Aquarius after #Italy broke international rules and caused a standoff. #Malta will be sending fresh supplies to the vessel. We will have to sit down and discuss how to prevent this from happening again.This is a European issue -JM