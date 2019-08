El presidente de la Cámara de Comercio de España admite que un Gobierno escorado a la izquierda preocupa a las empresas

"No sé si en contra, pero desde luego (el empresariado español) tenía la preocupación de que pudiera haber un Gobierno escorado a la izquierda, que se radicalizase y desequilibrase el trabajo de las empresas", admite José Luis Bonet "Que se marchen cuatro o cinco mil empresas de Catalunya no es baladí, pero lo que es cierto es que la economía catalana no ha colapsado, lo que sí ha hecho es perder relevancia y liderazgo", puntualiza el empresario