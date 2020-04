Calviño aparca la negociación de los eurobonos para consensuar la respuesta económica europea a corto plazo

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, ha declarado este miércoles que la posibilidad de mutualizar deuda entre los países europeos para luchar contra el coronavirus queda fuera de la negociación de este jueves y se tratará de conseguir "a medio plazo", con lo que no estará entre las peticiones de España en la negociación que continúa este jueves para consensuar medidas económicas para luchar contra la COVIF-19 a nivel europeo.

Tras una reunión de más de 16 horas las negociaciones entre los países europeos para consensuar las ayudas contra el coronavirus fracasaron sin que se llegase a un acuerdo y se retomarán el próximo jueves.

La vicepresidenta económica ha explicado que el objetivo de España en el Eurogrupo, la reunión de los ministros de finanzas europeos, es conseguir que se cierre el "paquete de ayudas lo más ambicioso posible" en tres líneas: una red de seguridad para las empresas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que cumplimente las líneas de avales que están poniendo en marcha cada país; una red de seguridad para las personas, mediante el reaseguramieno del desempleo que complete los mecanismos de cada nación para minimizar impacto sobre el empleo; y una red de seguridad para los Estados, con el instrumento precautorio del MEDE que permita activar un mayor acceso a la liquidez.

Respecto a los coronabonos, Calviño ha señalado que se seguirá trabajando paralelamente en las instituciones europeas para conseguir a medio plazo que haya un mecanismo de mutualización de deuda a nivel europeo para la recuperación una vez que se haya solventado la crisis sanitaria y para luchar contra otras crisis en el futuro, pero como solicitaban Alemania y Francia en la reunión de este martes la vicepresidenta económica prefiere cerrar cuanto antes la consecución de unas medidas que ayuden al Gobierno español.

"Hay que avanzar en un mecanismo que facilite liquidez a corto plazo, pero eso no obsta para que trabajemos en mecanismo paralelo para dar una respuesta común en el medio plazo. Esta ambición en el ámbito del medio plazo no tiene que impedirnos llegar a un acuerdo y avanzar lo antes posible en esta triple red de seguridad a corto plazo", ha recalcado.

"Los ciudadanos no se merecen y no entenderían que no haya un acuerdo. Estamos en el mismo barco y tenemos que encontrar una solución conjunta si queremos reforzar los lazos que unen a los países europeos y no salir de esta crisis más débiles y más divididos", ha insistido Calviño, ante las preguntas sobre la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo sobre la definición de ayudas contra el coronavirus en la Unión.