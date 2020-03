¿Coronabonos? Los líderes de la UE discuten cómo pagar la respuesta a la crisis

La idea no es nueva. Pero, si se llevara a cabo, sería revolucionario. No porque acabara con el capitalismo, sino porque sería la primera vez que la eurozona emitiera sus propios bonos, sus propios fondos de garantía europeos, en lugar de los 19 de cada Estado miembro del euro, ante una situación de emergencia.

La propuesta de los eurobonos fue recurrente durante la pasada crisis. Pero la canciller alemana, Angela Merkel, no cedió nunca. "Por encima de mi cadáver", llegó a decir en 2012.

En la última cumbre de líderes de la UE, el pasado 17 de marzo, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, puso el asunto de los coronabonos encima de la mesa. Los eurobonos vinculados a la urgencia del coronavirus, para los que el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilización) podría poner en circulación los 410.000 millones de que dispone para prestar son las dos grandes reivindicaciones de quienes quieren un enfoque ambicioso, como Italia –el país con más víctimas del mundo– o Francia.

El francés ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo recientemente a Alemania y Holanda "No se equivoquen: lo que está en juego en los próximos días y semanas es la unidad de la eurozona. O la eurozona responde de manera unida a la crisis económica y emerge más fuerte... o existe el peligro de desaparecer".

En la cumbre del 17 de noviembre, Merkel no apoyó la propuesta de Conte de poner en marcha los coronabonos. Pero tampoco la rechazó, ni siquiera en la rueda de prensa posterior, cuando dijo que "hablaría con Olaf Scholz [ministro de Finanzas alemán] para seguir participando en las discusiones". Previsiblemente habrá otro Eurogrupo el próximo martes, previo a la cumbre de líderes del 26 de marzo, ambas por videoconferencia.

¿Esa ambigüedad puede significar algo? Este viernes, una exministra suya de cuando se negó a los eurobonos durante la crisis, Ursula von der Leyen, ahora presidenta de la Comisión Europea, se ha abierto a la posibilidad.

"Estamos analizando todos los instrumentos y cualquier ayuda que se use", dijo Ursula von der Leyen a la radio alemana Deutschlandfunk: "Esto también se aplica a los coronabonus: si ayudan y si están estructurados correctamente, se usarán".

Cuando se le preguntó sobre la propuesta de bonos de Conte, Merkel respondió que los ministros de finanzas de la zona euro estaban discutiendo medidas para apoyar sus economías, pero que no se había llegado a conclusiones. Y, en efecto, desde que comenzó la crisis del coronavirus, el Eurogrupo ha sido incapaz de tomar grandes decisiones para responder, más allá que pedir a la Comisión Europea que desbloquee la cláusula de flexibilidad del Pacto de Estabilidad para permitir el endeudamiento vinculado al coronavirus, cosa que hizo, junto con el relajamiento de las normas contra las ayudas públicas a las empresas.

We promised we'll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz