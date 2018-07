El Gobierno propone al exministro Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica

El Gobierno ha propuesto al exministro socialista de Administraciones Públicas (2004-2007) Jordi Sevilla, ex asesor económico de Pedro Sánchez, para presidir Red Eléctrica, según ha avanzado El Confidencial y confirman a Efe fuentes conocedoras de la propuesta.

Sevilla sustituiría en uno de los puestos más codiciados en el actual proceso de relevos al frente de las empresas vinculadas al Estado al popular José Folgado, quien asumió el cargo en marzo de 2012 y que en 2017, como presidente no ejecutivo de REE, recibió una retribución de 546.000 euros brutos.

Sevilla, que coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Sánchez, deberá ser nombrado consejero y ratificado por el consejo de administración de Red Eléctrica, cuyo mayor accionista es el Estado con un 20% en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Sevilla (Valencia, 1956), actualmente vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983. Pasará a presidir una empresa que cotiza en el Ibex 35 y que tiene un papel clave en el sector eléctrico como operador del sistema y propietaria del monopolio de la red de alta tensión.

Militante del PSOE, Sevilla fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general. En la Administración ha sido jefe de la Sección de Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda (1983); subdirector territorial en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985), en Valencia; y jefe del Servicio de Productos Hortifrutícolas y Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).

Entre 1985 y 1990 fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, con quien también fue jefe de gabinete 1993 como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996.

También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

El 12 de marzo de 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras.

Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Tras la victoria socialista fue nombrado ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cargo que abandonó en julio de 2007 y en el que fue sustituido por Elena Salgado.

Autor de la primera ley que reguló el conflicto de intereses, en 2016, tras ser criticado por Pablo Iglesias, que le situó (por error) en la multinacional "House Water Watch Cooper" (se refería a su vinculación con la consultora PricewaterhouseCoopers), Sevilla defendía las denominadas puertas giratorias: "¿Solamente van a poder ser ministros los funcionarios o los ricos de familia?".

Según dijo entonces, prohibir ese trasvase ahondaría aún más "en el abismo que hay entre el sector público y el privado"; "desde el sector privado muchas veces no se entiende lo público y desde lo público muchas veces no se entiende lo privado". "Yo creo que el objetivo no es evitar la puerta giratoria, sino evitar el escándalo, la ilegalidad, la prevaricación".