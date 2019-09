La patronal del juego propone limitar su publicidad a la franja horaria para adultos salvo en los eventos deportivos

La patronal del juego considera excesiva y agresiva la actual oferta publicitaria del juego online e insta al Gobierno a regularla de manera "urgente". Desde Cejuego proponen aplicar una franja horaria a partir de las nueve de la noche, salvo durante los eventos deportivos que se produzcan fuera de la misma. También consideran que se debe suavizar el mensaje, prohibir el anuncio de cuotas o bonos y no utilizar la figura de personajes famosos.

"Creemos que la publicidad actual nos está haciendo mucho daño y se debe regular el juego online igual que lo esta el presencial", opinan desde Cejuego. Una regulación que para la patronal ya se debió acometer en el año 2011 cuando se aprobó la Ley de Ordenación del Juego. Desde entonces se han llevado a cabo tres borradores pero ninguno ha sido finalmente aprobado.

Actualmente, las empresas del sector se acogen al código de conducta de la Dirección General del Juego. Una serie de principios de autoregulación supervisados por el organismo independiente de la industria publicitaria Autocontrol. "Consideramos que esto es insuficiente, nuevos tiempos exigen nuevas medidas", opina el director de Cejuego, Alejandro Landauce.

La falta de regulación permite emitir mensajes que para la patronal son "demasiado agresivos". "Estamos a favor de sentarnos con las autoridades y diseñar una ley con medidas más restrictivas que cumplan las demandas de la sociedad", señala Landauce. En ningún caso se plantean la prohibición, ya que esa medida "supondría un grave retroceso para la sociedad en general y el juego en particular", afirma.

El 55% de la publicidad corresponde a Loterías del Estado y la ONCE, según Cejuego. Por ello, consideran que la futura regulación también debe afectar de igual manera a las apuestas de organismos públicos."Tienen la misma naturaleza y persiguen los mismo fines", afirman. En caso de una prohibición que solo afectara al juego privado, desde la patronal afirman que acudirían a las autoridades europeas de competencia. "Lo que se tiene que regular es la materia, el juego, no hacer distinciones entre privado y público", afirma Landaluce, para quién esto supondría favorecer un monopolio de Loterías del Estado y ONCE.

Cabe recordar que la ONCE es una corporación de derecho público, una figura jurídica que se aplica a algunas entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los poderes públicos y desempeñan funciones de ordenación de dicho sector. Estas corporaciones están sujetas al derecho privado, si bien en algunas ocasiones pueden estar sujetas al derecho administrativo.

Regulación durante los eventos deportivos

Desde Cejuego reconocen que la publicidad de apuestas deportivas invaden los eventos deportivos. Para remediarlo proponen delimitar el tramo de la retransmisión en el cual se puedan anunciar. "Una posibilidad sería de pitido a pitido", afirman."Queremos reducir los impactos durante los eventos deportivos, limitar el número de anuncios y su contenido, prohibiendo el anuncio de cuotas o bonos y fomentando unos anuncios explicativos y/o informativos", comenta el director de Cejuego, Alejandro Landauce.

La franjas horarias consideradas de protección reforzada, tomando como referencia el horario peninsular, son: entre las 8 y las 9 horas y entre las 17 y las 20 horas, en el caso de días laborables, y entre las 9 y las 12 horas sábados, domingos y fiestas de ámbito estatal. Los partidos de primera y segunda división no se verían afectados, pero hay otros eventos deportivos como tenis, baloncesto o fútbol sala que se celebran dentro de dicha franja. Cuando sea así, la patronal propone establecer una normativa más restrictiva que adecue el mensaje a un público más vulnerable.

Limitación total en Italia y más restrictiva en Bélgica

El gobierno italiano de la Liga y el Movimiento cinco estrellas aprobó el año pasado un decreto que prohíbe la publicidad de apuestas en los medios de comunicación y en los diferentes canales online en Italia. Según el presidente italiano Di Maio, las apuestas resultan dañinas para la "economía familiar" y apuntan hacia los "más débiles" de la sociedad.

Bélgica es otro de los países que han regulado la publicidad del juego con una normativa menos restrictiva que la italiana pero mayor que la propuesta española. Desde febrero de 2019 está prohibida la publicidad en televisión a los operadores de casino online mientras que las casas de apuestas no pueden poner anuncios antes de la 20:00h, ni durante la emisión de eventos deportivos.