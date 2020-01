El PP pide ahora que el servicio femenino franquista compute para la jubilación al igual que la mili

El PP reclama reconocer el "Servicio Social" que realizaron las mujeres en la dictadura como periodo cotizado para acceder a determinados tipos de pensión, al igual que computa en la actualidad el servicio militar obligatorio, conocido com 'la mili'. Así lo pidela formación dirigida por Pablo Casado en una proposión no de ley de la que ha informado Europa Press. El PP no aprobó esta medida durante más de seis años de mandato en el Gobierno central, pese a la existencia de sentencias que concluían que las mujeres debían tener ese derecho.

El "servicio social" en manos de la Sección Femenina de la Falange fue obligatorio hasta 1977 para las mujeres entre 17 y 35 años que estuviesen solteras, que quisieran acceder a un trabajo remunerado o a un título académico u oficial, así como para aquellas mujeres que quisieran obtener el pasaporte o el carné de conducir.

El Defensor del Pueblo pidió recientemente que este periodo de "servicio" computara al igual que 'la mili' de los hombres de cara a la jubilación. UGT también ha reclamado esta medida como una fórmula para combatir la brecha de género en las pensiones.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, reconoció la dificultad de la medida, porque muchas mujeres no tienen ningún documento que acredite el tiempo dedicado a estas labores, pero en el sindicato insisten en la necesidad de equiparar los derechos de cotización en los casos en que sea posible a los que genera 'la mili' para los hombres.

La mili no computa para la pensión ordinaria

Ahora el PP se muestra partidario de aprobar esta equiparación e insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que lo regule. La proposición no de ley registrada en el Congreso por el diputado José Ignacio Echániz, y recogida por Europa Press, precisa no obstante que el tiempo de servicio prestado no se considera como "período asimilado a cotizado sino a los exclusivos efectos de alcanzar el período de cotización requerido".

A día de hoy, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria masculina solo cuenta para la pensión a la hora de reconocer el mínimo tiempo cotizado para acceder a la jubilación anticipada (voluntaria e involuntaria) y a la jubilación parcial.

Por otro lado, aunque en la ley de pensiones de 2011 de Zapatero se ordenó que se regulara "en el plazo un año" el cómputo de 'la mili' para acceder a la pensión ordinaria, no se llegó a aprobar nunca.

Hay sentencias que reconocen este derecho

La proposición no de ley recuerda que existen varias sentencias que equiparan el servicio militar obligatorio al "Servicio Social" franquista de las mujeres y dictan que el tiempo dedicado debe computar a efectos de jubilación en los mismos términos, pues de lo contrario se vulneraría el artículo 14 de la Constitución de no discriminación por razón de sexo.

Dos Tribunales Superiores de Justicia, de Extremadura (de 2014) y del País Vasco (de 2016), así lo han reconocido ya, cuando gobernaba el Partido Popular, que dejó el poder el 2018 debido a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Los 'populares' recuerdan también en su proposición no de ley la manifestación del pasado mes de diciembre del Defensor del Pueblo, que solicitó una modificación de la Ley General de la Seguridad Social para equiparar en derechos a las mujeres que cumplieron con esta obligación de la dictadura.